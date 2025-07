A Moody’s feljavította a Raiffeisen Bank egyes osztályzatait

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A pénteki minősítési korrekcióhoz fűzött elemzésében a Moody's Ratings közölte: a hosszú távú előre sorolt nem fedezett kötelezettségek osztályzatának változatlan stabil kilátását az a várakozása támasztja alá, hogy a magyar Raiffeisen-leánybank a következő tizenkét hónapban is fenn tudja tartani pénzügyi profilját és kötelezettségeinek szerkezetét.

A nemzetközi hitelminősítő pénteken Londonban bejelentette, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. elsőbbségi fedezetlen kötelezettségeinek besorolását az eddigi „Baa3”-ról a befektetésre ajánlott sávon belül egy fokozattal „Baa2”-re javította. Az osztályzat kilátása változatlanul stabil. A Moody's ezzel egyidejűleg „(P)Baa3”-ról „(P)Baa2”-re javította a magyar Raiffeisen-érdekeltség középlejáratú banki kötvényprogramjának (MTN) besorolását is.

