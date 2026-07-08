Még mindig hasít a Fidesz-éra egyik közbeszerzés-bajnoka

Úgy tűnik, az április 12-i parlamenti választások – azaz a kormányváltás – óta sem állt meg az élet a közbeszerzések terén. Nemcsak azért, mert folyamatosan írják ki az új pályázatokat, hanem mert olyan régi, a közbeszerzésekből jól ismert vállalat, mint a Fidesz-éra közismert szereplője, a Laterex Zrt. azóta is nyeri a pályázatokat.

A budapesti cég neve számtalan projekt kapcsán lehet ismerős. Ők végezhették el 2025-ben az Orbán-kormány Brüsszelben – a belga miniszterelnöki hivatallal átellenben – vásárolt szép nagy saroképületének a felújítását 2,1 milliárd forintért. De tavaly egyebek mellett megbízták őket a zebegényi Millenniumi Pavilon felújításával 1,8 milliárd forintért, az esztergomi volt Vármegyeháza belső korszerűsítésével 28,3 milliárdért, a Balog Zoltán református püspök egyházkerületében található Váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium fejlesztésével 1,7 milliárdért, a Magyar Táncművészeti Egyetem C épületének korszerűsítésével 1,4 milliárd forintért, és ők újíthatják fel 1,2 milliárd forintért a szombathelyi MCC-székházat is.

A cég többször dolgozott már együtt Mészáros Lőrincékkel is: a ZÁÉV Zrt.-vel együtt építették fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot, és közösen húzták fel a városban a Szentlélek templomot is. De a debreceni Latinovits és Csokonai Színházak felújítása is hozzájuk kötődik, vagy a tatai Eszterházy-kastély 1,7 milliárdos korszerűsítése.

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A Dunakeszi Diáknegyedet pedig a 100 Leggazdagabb magyar kiadványban 140,4 milliárd forintos vagyonával a 22. Paár Attila érdekeltségébe tartozó West Hungária Bauval hozták tető alá. Csak hogy néhány példát említsünk a Laterex óriási portfóliójából.

Az Óbudai Egyetem 1 milliárd forintos pályázatát már a kormányváltás után nyerték el

Fotó: ÓE

Óbudai Egyetem: 1 milliárd forintos szerződés

Az pár napja a Magyar Közlönyben jelent meg, hogy július 2-tól átírják a közbeszerzések szabályait. Például jóváhagyáshoz kötik majd a részvételt, a tényleges tulajdonosokat is vizsgálni fogják, és más szigorításokat is bevezetnek.

Mindenesetre az elmúlt évek közbeszerzéseinek egyik leggyakoribb résztvevője, a Laterex Zrt. május 4-én újabb tendert nyert – ekkor írt alá kétéves keretszerződést az Óbudai Egyetemmel. A cég alvállalkozóknak két saját leányvállalatát, a Lat-Gép Kft.-t, illetve a Lat-Elektro Kft.-t alkalmazza.

A felsőoktatási intézmény építési kivitelezési feladatokra írt ki pályázatot, melyre tíz cég ajánlatából választották ki a Gerencsér család közvetett többségi tulajdonában lévő Laterexet az 1 milliárd forintos megbízásra. A nyertes feladata az Óbudai Egyetem tulajdonában, használatában, kezelésében, fenntartásában lévő 38 darab ingatlan állagmegóvási, felújítási, helyreállítási munkálatai, építési tevékenység ellátása, valamint az ezek kapcsán felmerülő, építésügyi hatósági engedélyt, bejelentést vagy településképi véleményt/bejelentést nem igénylő munkákhoz a szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások, jóváhagyások beszerzése, a megvalósításhoz szükséges kivitelezési dokumentációk elkészítése. Mint írják: a szerződés szerinti munkák kiterjednek továbbá minden olyan ingatlanra, amely a szerződés időtartama alatt az egyetem tulajdonába, használatába vagy kezelésébe kerül.

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Biatorbágyi Református Általános Iskola: 6,4 milliárd forintos szerződés

A 16 osztályos általános iskola megépítésére a Balog Zoltán nevével fémjelzett Dunamelléki Református Egyházkerület választotta ki a céget, és május 6-án írták alá a szerződést (bár a nyertest már március elején kiválasztották). A pályázat gerincét jelentő első és második építkezési ütemet a legjobb ajánlatot adó Laterex nyerte el (3,88 milliárd és 1,22 milliárd forint), míg a harmadik ütemet a Magyar Építő Zrt. (439 millió), a negyediket pedig az EB Hungary Invest Kft. (807,4 millió) kapta meg.

Kőszegi Tanuszoda: 1,5 milliárd forintos szerződés

A Kőszegi Tanuszoda bontására és újjáépítésére kiírt közbeszerzésre kiírt tenderre május 4-én írták alá a szerződést, melyben a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. vezetése alatt alvállalkozóként vesz részt a cég. Ők végzik a bontást 33,4 millió forintért, a tervezést pedig 1,2 milliárd forintért. A beruházás keretében a tanuszodában egy 15 méter x 25 méteres, 1,90 méter vízmélységű nagymedencét és egy 6 méter x 10 méteres 0,8 méter vízmélységű medencét is magába foglaló háromszintes épületet húznak fel.

Még tavaly is kaptak minisztériumi támogatást

A Laterex Zrt. tulajdonosa már nem a Primogen Holding Kft., hanem 2026 márciusától – mint már fentebb jeleztük – a többségi tulajdonos Primogen-Építő Holding Kft.-n keresztül a Gerencsér család. 2024-ben egyébként építményüzemeltetésre alapítottak közös vállalkozást a WHB Befektetési Kft.-vel, miután a Dunakeszi Diáknegyed felépítése után úgy döntöttek, hogy szorosabban is együttműködnek Paár Attila és a Gerencsér család cégcsoportjai.

A mexikói leányvállalattal is rendelkező Laterex tavalyi beszámolója szerint 2025-ben is jól futott a szekér, ám a cég nyeresége jóval elmaradt a 2024-estől. A 23,4 milliárd forintos nettó árbevételből ugyanis tavaly „csak” 1,8 milliárd forint lett a profit (a korábbi 5,2 milliárd forinttal ellentétben). Minden bizonnyal ennek köze lehet ahhoz, hogy kötelezettségeik egy év alatt 6,5 milliárdról 9,6 milliárd forintra kúsztak fel, hiszen a kevesebb saját forrás miatt több idegen forrás bevonására kényszerülhettek. Az is a cégbeszámolóból derül ki, hogy tavaly megvásárolták a másfél éve alapított, ingatlan bérbeadással foglalkozó, szintén a Gerencsér család érdekeltségéhez tartozó Mono Bab Kft. 50 százalékát. Ezzel már kilenc leányvállalata van a cégnek.

A cég tavaly is kapott két minisztériumtól támogatást:

az Energiaügyi Minisztériumtól 7,6 millió forintot

a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól 5,6 millió forintot.

De transzparensen arra is kitérnek a beszámolóban, hogy 2018 óta végleges jelleggel mekkora összegeket kaptak az államtól, összességében 1,4 milliárd forintos értékben. Nevezetesen:

Innovációs és Technológiai Minisztérium – 25 millió forint

Pénzügyminisztérium (majd 2025-től Nemzetgazdasági Minisztérium) – 40,2 millió forint

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – 466,6 millió forint

Külgazdasági és Külügyminisztérium – 884,3 millió forint.

A cég igazgatósága 1,6 milliárd forint osztalék jóváhagyását javasolta a részvényesek részére, melyből 800 milliót osztalékelőleg formájában már korábban is ki is fizettek, a többit december 31-ig kapják meg a részvényesek.