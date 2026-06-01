Most sincs oka panaszra Szijjártó Péter feleségének a tavalyi profit miatt

355 millió forintnyi adózás utáni nyereséget termelt Szijjártó Péter feleségének, Szijjártó-Nagy Szilviának a belsőépítészettel foglalkozó cége – derül ki a 2019-ben alapított Interior Design Kft. éves beszámolójából.

A cégnek azonban továbbra sem lehet nyomát lelni az interneten, és még telefonszáma sincsen.

Az Igazságügyi Minisztérium rendszerébe feltöltött beszámoló szerint összesen 1,19 milliárd forint volt 2025-ben az Interior Design Kft. nettó árbevétele, ami mellé 9,9 millió forintnyi egyéb bevétel is társult. Az anyagi jellegű ráfordításokra 673 millió forintot, a személyi jellegűekre pedig 106 millió forintot költött a kilenc főt foglalkoztató cég. A költségek levonása után 355 millió forint lett az Interior Design adózott eredménye, Szijjártó-Nagy Szilvia pedig úgy döntött, hogy a teljes összeget kiveszi a cégből – írja a Telex.

Igaz, a profit azért visszaesett a tavalyihoz képest

Az Interior Design ugyan idén is jól teljesített, de az éves eredmény némileg elmaradt a korábbi évekétől. Míg 2024-ben 491 millió lett a cég adózás utáni eredménye, 2023-ban 404 millió forinttal zárta az évet.

Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter a Telex-nek adott interjújában elmondta, hogy a cég sikerét a jó munkának és munkatársaknak tudja be, de állítása szerint ő maga a cég munkájába nem folyik bele.