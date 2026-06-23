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Most tényleg itt a Dunaferr vége? Az utolsókat is elküldték

mfor.hu

Ismét több tucatnyi munkavállaló állása szűnt meg. Azoké, akik még életben tartották az üzemet. 

A Népszava az illetékes érdekképviseleti vezetőt megszólaltatva arról írt hétfő este, hogy június közepén megszűnt annak a 63 főnek az állása az egykori Dunaferrnél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék a meleg- és a hideghengerműben, illetve a fémbevonó gyáregységekben.

Őket január elején még azért hívták vissza és bízták meg a munkával, hogy a cég iránt érdeklődő befektetőknek bemutassák, lényegében prezentálják a létesítmények működtethetőségét

Ezt mondta a lapnak Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke.

Már tényleg itt a vég?

Ez a fejlemény az érdekvédelem képviselője szerint arra enged következtetni, hogy a felszámoló immár megindítja a tényleges eljárást, ami akkor valóban a cég sokat „megénekelt” végét jelenti majd.

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