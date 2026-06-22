Munkába állt a CIB Bank új vezére

A nemzetközi banki szektorban, valamint az Intesa Sanpaolo Csoporton belül szerzett széleskörű tapasztalatával Luigi Fuzio irányítja majd a CIB Bank következő fejlődési szakaszát. Kulcsszerepet fog játszani a Bank stratégiai irányvonalának további erősítésében, a Csoport négyéves stratégiai tervének megvalósításának támogatásában, a fenntartható növekedés ösztönzésében és a CIB Bank piaci pozíciójának erősítésében. Luigi Fuzio vezetői képességei és nemzetközi szemlélete tovább erősítik a CIB Bank szerepét, mint az Intesa Sanpaolo Csoport meghatározó pillérét Magyarországon, és hozzájárul a Csoport hosszú távú hazai törekvéseinek megvalósításához.

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Luigi Fuzio az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia éléről érkezett a CIB Bankhoz, ahol az elmúlt három évben vezérigazgatóként dolgozott. 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz az Nemzetközi Banki Divízió lakossági és vagyonkezelési üzletágának vezetőjeként, ahol a Csoport bankjainak tevékenységét felügyelte, és közvetlen tapasztalatot szerzett a kulcsfontosságú piacokról, köztük Magyarországról is. Luigi Fuzio korábban jelentős európai banki és biztosítótársaságoknál töltött be felsővezetői pozíciókat.

A CIB Bank ezúton is őszinte köszönetét fejezi ki dr. Simák Pál leköszönt elnök-vezérigazgatónak, aki szakmai pályafutását a korábbi bejelentésnek megfelelően az Intesa Sanpaolo Csoportnál folytatja, egy teljesen új pozíciót betöltve Nemzetközi Banki Divízió keretein belül, Milánóban.