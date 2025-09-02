Munkából–munkába: a Dunaferr dolgozóinak nyújt segítséget a kormány

Az állásbörzék és képzési programok mellett szeptembertől vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul a dunai vasmű volt dolgozóinak – jelentette be keddi közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), amit az MTI ismertet.

Szép emlék? csapolás a dunaújvárosi ISD Dunaferr nagyolvasztójában

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Munkából–munkába

A célzott intézkedések érdemben hozzájárulhatnak az érintettek mielőbbi elhelyezkedéséhez a nyílt munkaerőpiacon, így esetükben is a munkából-munkába elv érvényesülhet – fűzte hozzá a minisztérium.

A vállalkozóvá válást támogató „Újrakezdés vállalkozóként – Munkahelyről saját cégbe program” célja a Dunaújvárosi járásban csoportos létszámleépítéssel érintett, ugyanakkor vállalkozói szemlélettel rendelkező munkavállalók felkészítése saját vállalkozásuk elindítására. Akik az elbocsátottak közül Magyarország területén új egyéni, vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozás alapítását tervezik, mentorálás keretében képzésekben és különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokban is részesülnek vállalkozásuk sikeres indítása érdekében.

A program emellett pénzügyi támogatást is nyújt a vállalkozások induló költségeihez. A jelentkezők – elfogadott üzleti terv esetén – 4,5 millió forint támogatásban részesülhetnek, ami személyi jellegű, illetve egyéb költségekre használható fel, így több száz új vállalkozás létrejöttére van lehetőség a térségben – ismertette az NGM.

Fókuszban az idősebb munkavállalók

A „Munka – Érték – Tapasztalat: Támogatás az idősebb korosztály foglalkoztatására” program lehetőséget ad arra, hogy a 60 év feletti, csoportos létszámleépítéssel érintett személyek ne szoruljanak ki a munka világából. A nyugdíj előtti munkanélküliség csökkentése mellett a program a munkaadókat motiválja az idősebb, tapasztaltabb munkavállalók teljes, vagy részmunkaidős alkalmazására, a munkavállalók tapasztalatainak hasznosítására.

A közvetlen cél azon állami vállalatok támogatása, amelyek vállalják a Dunaújvárosi járásban 2025. évben történő csoportos létszámleépítés által érintett 60 év feletti, nyugdíjjogosultsággal nem rendelkező munkavállalók legfeljebb 12 hónapig (de legfeljebb a nyugdíjjogosultság eléréséig) tartó támogatott foglalkoztatását.

A program ösztönözni kívánja a létszámleépítéssel érintett szenior munkavállalók foglalkoztatását, ezáltal elősegítve a képzett és tapasztalt munkaerő gazdasági aktivitásának megőrzését, és a munkaadóknál jelentkező munkaerőhiány csökkentését is – hangsúlyozta a közlemény.

A programokkal kapcsolatos részletes információk az OFA Nonprofit Kft. honlapján érhetők el.