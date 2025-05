Muri Enikő a Harcosok Klubjában énekelt, cége viszont feladta a küzdelmet

Muri Enikő az utóbbi időben a Fidesz kampányaiban való részvételével került a sajtó és a kritikák célkeresztjébe. Legutóbb a BOK-csarnokban rendezett Harcosok Klubja című, amerikai show-műsorokat idéző esemény megnyitóján szerepelt, ahol rögtön a legelején elénekelte a Himnuszt.

Ahogy más énekesek is általában, úgy Muri Enikő sem csak kizárólag énekes, vagy zenész, hanem üzletasszony is, ennek megfelelően előrelátóan igen rég, már 2012-ben megalapította cégét, a Music Station Kft.-t.

Ám az Opten nyilvános adatai szerint 2025. január 6-án végelszámolás alá került a Nyíregyházán bejegyzett, 13 éves vállalkozás.

A cég fő tevékenysége az előadóművészet volt, de Muri Enikő felvette még a fodrászatot és a szépségápolást, valamint az egyéb alkotói tevékenységet is. Kezdetben az énekesnő szülei voltak az ügyvezetők, 2022-től azonban már ő vezette a kis céget. Édesapja 2015-ig, édesanyja azonban egészen 2022-ig társtulajdonosa is volt.

Az Opten és az e-beszámoló oldalán elérhető nyilvános adatok szerint a cég már az alapítás évében, a nem teljes 2012-es üzleti évben 9,2 millió forintos nettó árbevételt ért el, amely azonban 2013-ra 6,9 millió forintra csökkent. 2014-re a Music Station Kft. nettó árbevétele 8 millió forintra emelkedett, ám 2015-ben ismét visszaesett 6,8 millióra. 2016-ban enyhe növekedéssel 7,9 millió forintot ért el, 2017-ben azonban jelentős visszaesés következett: mindössze 2,4 millió forint bevételt produkált. Innen kezdődött a cég tartós lejtmenete: 2018-ban már csak 1,8 millió, 2019-ben pedig 1,6 millió forintos forgalmat bonyolított. A következő években is tovább csökkent a bevétel: 2020, 2021 és 2022 során egyaránt 1,5 millió forint körül stagnált, 2023-ban pedig már csupán 1,4 millió forintot ért el. 2024-ben a vállalkozásnak már egyáltalán nem volt bevétele.

A cég nyeresége a kezdeti pozitív indulás után hullámzó vált. Az első években átlag 500 ezer forintos profittal zárt, 2015-ben azonban már 461 ezres veszteséggel. Aztán ismét jött egy 417 ezres nyereséges év, 2017-ben azonban 499 ezer forintos negatív mérleggel zárt. Ettől kezdve szinte minden évben veszteséget termelt, kivétel ez alól 2021, ahol 46 ezres nyeresége lett.

Az e-beszámolóra feltöltött dokumentumok szerint egyébként kétszer is téves tartalmat tettek fel – utoljára 2025 áprilisában –, amit passziválni kellett.

Bár úgy tűnik, az üzleti élet egyelőre nem jött be Muri Enikőnek – legalábbis a transzparens cégadatok szerint nem –, az utóbbi időben egyre többet szerepel különböző kormányeseményeken, amiről a sajtó is rendre beszámol. Láthattuk Orbán Viktor évértékelőjén a Várkert Bazárban, ahogy legutóbb a Harcosok Klubjának nyitórendezvényén is ott volt és énekelt. De már ezt megelőzően sem titkolta elköteleződését a kormánypárt iránt, hiszen két évvel ezelőtt a Tranzit Fesztiválon Szijjártó Péterrel készített közös fotót, és a Békemeneten is feltűnt már.

A Várkert Bazár után kapott hideget meleget Orbán Viktorral együtt készült szelfije feltöltése után, most pedig már interjút is adott a Patrióta című műsornak, ahol egyebek mellett arról beszélt: „Nekünk rohadtul elegünk van már abból, hogy csak az létezik, amit a másik oldal mond”. Azt is mondta: „… tök jó, hogy egy olyan országban élünk, ahol lehet szabadon szinte bármit mondani.”