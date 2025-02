A Mészáros Csoport a Művészetek Palotájában írt alá

„Az Elsewedy Electric több mint nyolc évtizede elkötelezett az energetikai és infrastrukturális megoldások fejlesztése mellett. Az 1938-as alapításunk óta olyan hosszú távú megoldásokra törekszünk, amelyek támogatják a közösséget, lehetőséget teremtenek és hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez. Büszkék vagyunk az integrált infrastrukturális megoldások megbízható szolgáltatójaként betöltött szerepünkre, és olyan gyorsított, kulcsrakész projektekre szakosodtunk, amelyek segítik az iparágak és a nemzetek energiaellátását. Ez a vállalatunk első projektje Magyarországon, de biztosan nem az utolsó. Úgy látjuk, Magyarország kiemelkedően teljesít Európa energetikai palettáján, ezért is szeretnénk hosszú éveken át aktív szerepet vállalni infrastruktúrájának fejlesztésében” – tette hozzá Ahmed Elsewedy.

„A nagyszabású fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy hazánk energiaellátása még biztonságosabb, még kiszámíthatóbb és környezetvédelmi szempontból a lehető leghatékonyabb lehessen. Az új erőmű ugyanis a legkorszerűbb magas hatásfokú technológiákat használja majd működése során. Ráadásul zöld hidrogén, így szén-dioxid-mentes tüzelőanyag nagyarányú hasznosítására is képes lesz. Ez komoly szakmai érdem, hiszen ezt az innovatív szakmai megoldást elsőként itt fogják Magyarországon alkalmazni” – fogalmazott Mészáros Lőrinc.

A Művészetek Palotája Üvegtermében tartott zártkörű ceremónián az Egyiptomi Arab Köztársaság Nagykövetségének hivatalos képviselői és kormányzati tisztviselők is jelen voltak. Lantos Csaba energiaügyi miniszter ünnepi beszédében hangsúlyozta: a magyar állam támogatja a hazai energetikai szektor történelmi jelentőségű fejlesztéseit, elkötelezett a zöld és fenntartható megoldások iránti.

A sikeres felcsúti vállalkozó, Mészáros Lőrinc is szólt a hallgatósághoz Fotó: Mészáros Csoport

