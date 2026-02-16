Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Rejtély és elegancia a város szívében

A VI. kerületben, a Podmaniczky és Vörösmarty utca sarkán álló eklektikus palota a XIX. században épült a Magyar Szabadkőművesek számára. 2019-ben született újjá butique hotelként, amelynek belső tereit a szabadkőműves legendák és misztikus filmek, könyvek világa inspirálta. Ez a varázslatos tematika minden rendezvényt egyedülálló környezetbe emel.

Az épület tökéletesen ötvözi a történelmi atmoszférát és a modern kényelmet: 82 stílusos szoba, tágas lakosztályok, Secret Garden Day Spa, valamint gasztronómiai különlegességeket kínáló étterem várja a vendégeket.

Sokoldalú rendezvényhelyszínek

A Mystery Hotel Budapest konferenciaközpontja a -1-es szinten található, külön bejárattal, közös előtérrel és ruhatárral, teljes technikai felszereltséggel (projektor, hangosítás, mikrofonok). A termek a klasszikus eleganciát ötvözik modern funkcionalitással:

Helikon terem – 161 m² alapterületen, színházi elrendezésben akár 120 fő befogadására képes. Zárt, exkluzív helyszín konferenciákhoz, workshopokhoz vagy sajtóeseményekhez.

– 161 m² alapterületen, színházi elrendezésben akár 120 fő befogadására képes. Zárt, exkluzív helyszín konferenciákhoz, workshopokhoz vagy sajtóeseményekhez. Pythagoras és Orpheus termek – 50 m² alapterületű, különleges hangulatú termek, amelyek kisebb, 20–30 fős megbeszélésekhez vagy breakout sessionökhöz ideálisak.

– 50 m² alapterületű, különleges hangulatú termek, amelyek kisebb, 20–30 fős megbeszélésekhez vagy breakout sessionökhöz ideálisak. The Great Hall Étterem – a szálloda szíve, amely ünnepélyes belső terével elegáns vacsorák, céges ünnepségek és 60–100 fős gálavacsorák tökéletes színtere.

– a szálloda szíve, amely ünnepélyes belső terével elegáns vacsorák, céges ünnepségek és 60–100 fős gálavacsorák tökéletes színtere. Sky Garden Rooftop Terrace – a hetedik emeleti tetőterasz a nyár egyik legkülönlegesebb budapesti rendezvényhelyszíne. Lenyűgöző panorámájával kötetlen hangulatú, 50–80 fős események – például csapatépítők vagy koktélpartik – ideális helyszíne.

Gasztronómiai élmények a rendezvényekhez

Egy rendezvény sikerének kulcsa a vendéglátás. A Mystery Hotel Budapest konyhája a legfrissebb, válogatott alapanyagokból készít különleges menüket. A kínálat rugalmasan alakítható: a könnyed finger food falatoktól kezdve a bőséges svédasztalos ebédeken át a fine dining élményt nyújtó tányérszervizes vacsorákig minden igényhez van megoldás.

A welcome italcsomagok, kávészüneti variációk és széles italválaszték garantálják, hogy a rendezvény gördülékenyen és ízlésesen valósuljon meg. Az éttermi és catering ajánlatok minden esetben személyre szabhatóak, így a szervezők biztosak lehetnek benne, hogy vendégeik elégedetten távoznak.

Könnyű megközelíthetőség, kényelmes parkolás

A hotel központi fekvése különösen előnyös: mindössze 5 percre található a Nyugati pályaudvartól és a fő közlekedési csomópontoktól. A szálloda környezetében akár 100 autó számára biztosítható parkolás fedett garázsban – ez nagyban megkönnyíti a vidékről vagy külföldről érkező vendégek érkezését.

Professzionális szervezés, személyre szabott élmény

A budapesti Mystery Hotel csapata számára minden rendezvény egyedi. A személyes kapcsolattartó az első ajánlatkéréstől az utolsó részletig gondoskodik arról, hogy az esemény hibátlan legyen. A profi technikai háttér, a rugalmas berendezési lehetőségek és a magas színvonalú kiszolgálás biztosítják, hogy a céges esemény ne csupán egy kötelező alkalom, hanem valódi élmény legyen.

Miért érdemes a Mystery Hotel Budapestet választani céges rendezvényhez?

Exkluzív és tematikus környezet , amely emlékezetessé teszi az eseményt.

, amely emlékezetessé teszi az eseményt. Sokoldalú terek , a 20 fős meetingektől a 120 fős konferenciákig.

, a 20 fős meetingektől a 120 fős konferenciákig. Rugalmasság a gasztronómiában , prémium catering és italcsomagok.

, prémium catering és italcsomagok. Kiváló lokáció és parkolási lehetőség Budapest szívében.

Budapest szívében. Dedikált rendezvényszervező, aki minden részletet kézben tart.

Ha Ön is olyan helyszínt keres, amely ötvözi a rejtélyes eleganciát, a modern kényelmet és a professzionális rendezvényszervezést, a Mystery Hotel Budapest ideális választás. Legyen szó céges konferenciáról, csapatépítőről, év végi gálavacsoráról vagy nyári rooftop partiról – itt minden adott ahhoz, hogy a rendezvény élménnyé váljon.

További információ és ajánlatkérés:

https://www.mysteryhotelbudapest.com/rendezvenyek/

(x)