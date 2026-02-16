4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

PR

Egy sikeres céges rendezvény több mint jól megválasztott előadók és programok sora: a helyszín, a hangulat és a vendéglátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az esemény valóban maradandó élményt nyújtson a résztvevőknek. A budapesti Mystery Hotel különleges atmoszférájával, kifinomult tereivel és professzionális szolgáltatásaival ideális választás konferenciák, tréningek, gálaestek vagy akár kötetlen nyári összejövetelek számára.

Rejtély és elegancia a város szívében

A VI. kerületben, a Podmaniczky és Vörösmarty utca sarkán álló eklektikus palota a XIX. században épült a Magyar Szabadkőművesek számára. 2019-ben született újjá butique hotelként, amelynek belső tereit a szabadkőműves legendák és misztikus filmek, könyvek világa inspirálta. Ez a varázslatos tematika minden rendezvényt egyedülálló környezetbe emel.

Az épület tökéletesen ötvözi a történelmi atmoszférát és a modern kényelmet: 82 stílusos szoba, tágas lakosztályok, Secret Garden Day Spa, valamint gasztronómiai különlegességeket kínáló étterem várja a vendégeket.

Sokoldalú rendezvényhelyszínek

A Mystery Hotel Budapest konferenciaközpontja a -1-es szinten található, külön bejárattal, közös előtérrel és ruhatárral, teljes technikai felszereltséggel (projektor, hangosítás, mikrofonok). A termek a klasszikus eleganciát ötvözik modern funkcionalitással:

  • Helikon terem – 161 m² alapterületen, színházi elrendezésben akár 120 fő befogadására képes. Zárt, exkluzív helyszín konferenciákhoz, workshopokhoz vagy sajtóeseményekhez.
  • Pythagoras és Orpheus termek – 50 m² alapterületű, különleges hangulatú termek, amelyek kisebb, 20–30 fős megbeszélésekhez vagy breakout sessionökhöz ideálisak.
  • The Great Hall Étterem – a szálloda szíve, amely ünnepélyes belső terével elegáns vacsorák, céges ünnepségek és 60–100 fős gálavacsorák tökéletes színtere.
  • Sky Garden Rooftop Terrace – a hetedik emeleti tetőterasz a nyár egyik legkülönlegesebb budapesti rendezvényhelyszíne. Lenyűgöző panorámájával kötetlen hangulatú, 50–80 fős események – például csapatépítők vagy koktélpartik – ideális helyszíne.

Gasztronómiai élmények a rendezvényekhez

Egy rendezvény sikerének kulcsa a vendéglátás. A Mystery Hotel Budapest konyhája a legfrissebb, válogatott alapanyagokból készít különleges menüket. A kínálat rugalmasan alakítható: a könnyed finger food falatoktól kezdve a bőséges svédasztalos ebédeken át a fine dining élményt nyújtó tányérszervizes vacsorákig minden igényhez van megoldás.

A welcome italcsomagok, kávészüneti variációk és széles italválaszték garantálják, hogy a rendezvény gördülékenyen és ízlésesen valósuljon meg. Az éttermi és catering ajánlatok minden esetben személyre szabhatóak, így a szervezők biztosak lehetnek benne, hogy vendégeik elégedetten távoznak.

Könnyű megközelíthetőség, kényelmes parkolás

A hotel központi fekvése különösen előnyös: mindössze 5 percre található a Nyugati pályaudvartól és a fő közlekedési csomópontoktól. A szálloda környezetében akár 100 autó számára biztosítható parkolás fedett garázsban – ez nagyban megkönnyíti a vidékről vagy külföldről érkező vendégek érkezését.

Professzionális szervezés, személyre szabott élmény

A budapesti Mystery Hotel csapata számára minden rendezvény egyedi. A személyes kapcsolattartó az első ajánlatkéréstől az utolsó részletig gondoskodik arról, hogy az esemény hibátlan legyen. A profi technikai háttér, a rugalmas berendezési lehetőségek és a magas színvonalú kiszolgálás biztosítják, hogy a céges esemény ne csupán egy kötelező alkalom, hanem valódi élmény legyen.

Miért érdemes a Mystery Hotel Budapestet választani céges rendezvényhez?

  • Exkluzív és tematikus környezet, amely emlékezetessé teszi az eseményt.
  • Sokoldalú terek, a 20 fős meetingektől a 120 fős konferenciákig.
  • Rugalmasság a gasztronómiában, prémium catering és italcsomagok.
  • Kiváló lokáció és parkolási lehetőség Budapest szívében.
  • Dedikált rendezvényszervező, aki minden részletet kézben tart.

Ha Ön is olyan helyszínt keres, amely ötvözi a rejtélyes eleganciát, a modern kényelmet és a professzionális rendezvényszervezést, a Mystery Hotel Budapest ideális választás. Legyen szó céges konferenciáról, csapatépítőről, év végi gálavacsoráról vagy nyári rooftop partiról – itt minden adott ahhoz, hogy a rendezvény élménnyé váljon.

 

További információ és ajánlatkérés:

https://www.mysteryhotelbudapest.com/rendezvenyek/

(x)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Minél kisebb egy európai uniós tagállam, annál inkább érdeke egy valóban jól működő, üzletileg egységes belső piac kialakítása – ezt mondta egy háttérbeszélgetésen a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnöke. Az uniós állam- és kormányfők múlt hét csütörtökön egy belgiumi kastélyban próbáltak megoldásokat találni az Európai Unió versenyképességi problémáira. A mérföldkőnek tekinthető informális EU-csúcson a kontinens legnagyobb munkaadói szervezete által felkarolt magyar javaslatokat is az asztalra tették.

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

A Digitális Divíziót karcsúsítják.

A tokaji városháza

Fine bisztró nyílik Tokajban – milliárdos állami támogatással

Egy korábbi óvodát alakítanak át a belvárosban.

A Shell logója kagylót formál: hallották a vádakat

Tömören reagált a Shell Orbán Viktor vádjaira

Korábban hosszútávú földgázvásárlási szerződést kötött a kormány a nemzetközi energiacéggel.

Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Röviden kommentálták a vádakat. 

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

Egyes berendezések Mexikóban, Kínában, Indiában és Romániában nyernek új életet.

Innovációs fődíjat nyert a Gránit Bank

Innovációs fődíjat nyert a Gránit Bank

Kiosztotta „Az év bankja” díjait a MasterCard, a Gránit Bank három kategóriában végzett az élen. A fődíjat az OTP Bank vihette haza.

Fejcseréket és átalakítást jelentett be a BYD Magyarország

Fejcseréket és átalakítást jelentett be a BYD Magyarország

Több pozíción is váltanak.

15 milliárd forintos támogatást ad a kormány 400 új munkahelyért

15 milliárd forintos támogatást ad a kormány 400 új munkahelyért

Kaposváron bővít a Kometa 99 Zrt.

Elvérzett gyár, elküldött dolgozók – bajban a 4,41 milliárd forint állami pénzzel megtámogatott indiai cég

Komoly veszteségeket termelt, majd be is dőlt.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)
Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168