Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok

MYSTERY HOTEL BUDAPEST – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Egy sikeres céges rendezvény több mint jól megválasztott előadók és programok sora: a helyszín, a hangulat és a vendéglátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az esemény valóban maradandó élményt nyújtson a résztvevőknek. A budapesti Mystery Hotel különleges atmoszférájával, kifinomult tereivel és professzionális szolgáltatásaival ideális választás konferenciák, tréningek, gálaestek vagy akár kötetlen nyári összejövetelek számára.

Rejtély és elegancia a város szívében

A VI. kerületben, a Podmaniczky és Vörösmarty utca sarkán álló eklektikus palota a XIX. században épült a Magyar Szabadkőművesek számára. 2019-ben született újjá butique hotelként, amelynek belső tereit a szabadkőműves legendák és misztikus filmek, könyvek világa inspirálta. Ez a varázslatos tematika minden rendezvényt egyedülálló környezetbe emel.

Az épület tökéletesen ötvözi a történelmi atmoszférát és a modern kényelmet: 82 stílusos szoba, tágas lakosztályok, Secret Garden Day Spa, valamint gasztronómiai különlegességeket kínáló étterem várja a vendégeket.

Sokoldalú rendezvényhelyszínek

A Mystery Hotel Budapest konferenciaközpontja a -1-es szinten található, külön bejárattal, közös előtérrel és ruhatárral, teljes technikai felszereltséggel (projektor, hangosítás, mikrofonok). A termek a klasszikus eleganciát ötvözik modern funkcionalitással:

  • Helikon terem – 161 m² alapterületen, színházi elrendezésben akár 120 fő befogadására képes. Zárt, exkluzív helyszín konferenciákhoz, workshopokhoz vagy sajtóeseményekhez.
  • Pythagoras és Orpheus termek – 50 m² alapterületű, különleges hangulatú termek, amelyek kisebb, 20–30 fős megbeszélésekhez vagy breakout sessionökhöz ideálisak.
  • The Great Hall Étterem – a szálloda szíve, amely ünnepélyes belső terével elegáns vacsorák, céges ünnepségek és 60–100 fős gálavacsorák tökéletes színtere.
  • Sky Garden Rooftop Terrace – a hetedik emeleti tetőterasz a nyár egyik legkülönlegesebb budapesti rendezvényhelyszíne. Lenyűgöző panorámájával kötetlen hangulatú, 50–80 fős események – például csapatépítők vagy koktélpartik – ideális helyszíne.

Gasztronómiai élmények a rendezvényekhez

Egy rendezvény sikerének kulcsa a vendéglátás. A Mystery Hotel Budapest konyhája a legfrissebb, válogatott alapanyagokból készít különleges menüket. A kínálat rugalmasan alakítható: a könnyed finger food falatoktól kezdve a bőséges svédasztalos ebédeken át a fine dining élményt nyújtó tányérszervizes vacsorákig minden igényhez van megoldás.

A welcome italcsomagok, kávészüneti variációk és széles italválaszték garantálják, hogy a rendezvény gördülékenyen és ízlésesen valósuljon meg. Az éttermi és catering ajánlatok minden esetben személyre szabhatóak, így a szervezők biztosak lehetnek benne, hogy vendégeik elégedetten távoznak.

Könnyű megközelíthetőség, kényelmes parkolás

A hotel központi fekvése különösen előnyös: mindössze 5 percre található a Nyugati pályaudvartól és a fő közlekedési csomópontoktól. A szálloda környezetében akár 100 autó számára biztosítható parkolás fedett garázsban – ez nagyban megkönnyíti a vidékről vagy külföldről érkező vendégek érkezését.

Professzionális szervezés, személyre szabott élmény

A budapesti Mystery Hotel csapata számára minden rendezvény egyedi. A személyes kapcsolattartó az első ajánlatkéréstől az utolsó részletig gondoskodik arról, hogy az esemény hibátlan legyen. A profi technikai háttér, a rugalmas berendezési lehetőségek és a magas színvonalú kiszolgálás biztosítják, hogy a céges esemény ne csupán egy kötelező alkalom, hanem valódi élmény legyen.

Miért érdemes a Mystery Hotel Budapestet választani céges rendezvényhez?

  • Exkluzív és tematikus környezet, amely emlékezetessé teszi az eseményt.
  • Sokoldalú terek, a 20 fős meetingektől a 120 fős konferenciákig.
  • Rugalmasság a gasztronómiában, prémium catering és italcsomagok.
  • Kiváló lokáció és parkolási lehetőség Budapest szívében.
  • Dedikált rendezvényszervező, aki minden részletet kézben tart.

Ha Ön is olyan helyszínt keres, amely ötvözi a rejtélyes eleganciát, a modern kényelmet és a professzionális rendezvényszervezést, a Mystery Hotel Budapest ideális választás. Legyen szó céges konferenciáról, csapatépítőről, év végi gálavacsoráról vagy nyári rooftop partiról – itt minden adott ahhoz, hogy a rendezvény élménnyé váljon.

További információ és ajánlatkérés:

https://www.mysteryhotelbudapest.com/rendezvenyek/

Az önkormányzati tulajdonú Gyulahús nagy beruházást indít

Közel 4,5 milliárd forintos technológiai fejlesztést valósít meg a Gyulahús Kft. a következő három évben – jelentette be a cég keddi sajtótájékoztatóján.

Olive Garden

Amerikai étteremláncok képviselői érkeznek Budapestre

Tizenegy nemzetközi márka képviselői látogatnak el Budapestre Bécs és Prága mellett európai körútjuk során.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Fogy a készlet, közeleg a bérfizetés, a számlák pedig csak gyűlnek? Sok vállalkozás számára ismerős ez a helyzet, különösen egy hektikus piaci környezetben. Most azonban egy új, kamatmentes kölcsön segíthet áthidalni ezeket a nehézségeket. Az MBH Bank MFB Pont Plusz hálózathoz tartozó fiókjaiban elérhető KKV Technológia Plusz „B” forgóeszközhitel kifejezetten azoknak a mikro- és kisvállalkozásoknak szól, amelyeknek a napi működés gördülékeny biztosításához – például készletbeszerzéshez, bér- és rezsiköltségekhez – lenne szükségük forrásra. A konstrukció – ami Európai Uniós társfinanszírozással valósul meg – önerő, ingatlan vagy tárgyi fedezet nélkül is igényelhető készfizető kezességvállalás mellett, fix havi törlesztéssel és akár 6 éves futamidővel.

Munkából munkába: a Dunaferr dolgozóinak nyújt segítséget a kormány

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, illetve a 60 év felettieket támogató program indul a dunai vasmű volt dolgozóinak.

Újabb változás történt az MNB-alapítvány háza táján

Átalakult a vezetési forma is.

Elmarad a pécsi buszos sztrájk

Nem tartják meg a vasárnaptól tervezett határozatlan idejű munkabeszüntetést – közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége.

MÁV-késések: Lázár János akár örülhetne is, de van egy kis bibi

Javul a vasúttársaság teljesítménye, de elég lassan.

Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára

Az SK On iváncsai akkumulátorgyár augusztus végétől több száz kölcsönzött vendégmunkást küld el – értesült az Index. A cég az elbocsátásokat azzal indokolta, hogy sikeresen lezárult az üzem legújabb gyártási projektje, amelyhez korábban plusz munkaerőt vettek igénybe.

A 4iG kizárólagos tulajdonába került a PR-Telecom

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közlemény szerint lezárult a PR-Telecom Zrt. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte a regionális távközlési szolgáltató 100 százalékos tulajdonrészét.

Busztüzek: a BKV nem talált hibát

A BKV egyik autóbuszán sem talált az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát azon a rendkívüli flottaellenőrzésen, amelyet a főpolgármester kérésére az augusztusi tűzesetek után rendelt el a társaság.

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

