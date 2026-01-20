3p

Vállalatok Hazai cégek válságban

Óriási lehet a baj, a csőd szélén az egyik legnagyobb hazai műszaki kereskedő cég

mfor.hu

Újabb nagy hazai elektronikai szereplő került bajba: rövid időn belül eldőlhet a BestByte jövője. A nagymúltú cég boltzárással, leépítéssel próbálja elkerülni a csődöt.

Saját kezdeményezésre nem nyilvános szerkezetátalakítási eljárás indult a BestByte Kft. ellen a Fővárosi Törvényszéken: ideiglenes, korlátozott moratóriumot rendeltek el az érintett hitelezők egy részére, összesen 125 hitelezőre, írja a Sell szaklap alapján a Forbes. A fizetésképtelenség elkerülésére a cég konkrét lépéseket ígért a beszállítók felé, a szerkezetátalakítás részeként pedig boltokat zár be és dolgozókat küld el.

A BestByte Kft. közvetett tulajdonosa – a Wolf Health Kft.-n keresztül – Fabó György Pál, a Telex szerint a volt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós közeli embere. Decemberben a LinkedInen „csoportos leépítéssel” vádolták a BestByte-ot.

A PwC Magyarország e-kereskedelmi listája szerint 2024-ben a BestByte a 11. legnagyobb forgalmú e-kereskedő volt a magyar piacon, sőt a kizárólag magyar tulajdonú online szereplők rangsorában az ötödik helyen állt. Nem is olyan régen egy másik nagy hazai szereplő, az Aqua is válságba került - számolt be róla ugyancsak a Forbes.

A Temu elszívó hatása is betett

A Sell arról ír, hogy a bíróság 2025. decemberi végzésében felszólította az érintett hitelezőket, hogy nyilatkozzanak arról: vitatják-e a BestByte fizetésképtelenné válásának valószínűségét, mivel ez kulcsfeltétele az eljárás megindításának. A bíróságnak benyújtott iratok a lassú készletforgással, a magas készletállománnyal és a bolthálózat jelentős állandó költségeivel indokolják az elektronikai lánc nehéz pénzügyi helyzetét.

A hivatkozott dokumentumok szerint

a cég 2025-ben jelentős veszteséget halmozott fel, miközben a készletfinanszírozás és a szállítói kötelezettségek teljesítése komoly likviditási nyomást gyakorolt a működésére.

A lap szerint a szerkezetátalakítási terv fő irányai között szerepel a veszteséges üzletek bezárása, a működési és személyi költségek csökkentése, valamint az online értékesítés súlyának növelése, annak érdekében, hogy a fizetésképtelenséget elkerüljék.

A Forbes.hu ügyhöz közeli forrása szerint valóban cashflow-problémákkal küzd a cég. Ami még kritikusabb, hogy elveszítette hitelképességét, a bank már nem hajlandó garanciát nyújtani.

A lap forrása szerint a BestByte hivatalosan a csökkenő keresletre és a Temu elszívó hatására hivatkozik – a tervezettnél gyengébb iskolakezdési és Black Friday-akciós eladásokat produkált.

