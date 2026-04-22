Nagy a baj Jászberényben, 600 ember veszíti el a munkáját

Leáll az Electrolux gyára.

Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, az üzem bezárásának tervezett időpontja 2026 év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint – közölte a cég az MTI-vel szerdán.

A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. A cég hangsúlyozta: együttműködik a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak, felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.

Budai Lóránt, Jászberény polgármestere a Facebook-oldalán szerda délelőtt közölte, hogy az Electrolux 2026 végén leállítja a termelést jászberényi gyárában. Azt írta, hogy a cég vezetése személyesen biztosította arról, hogy csütörtöktől olyan méltányos juttatási csomagról tárgyalnak a helyi üzemi tanáccsal, amely maradásra ösztönzi a dolgozókat és támogatja őket jövőbeni elhelyezkedésükben. Az Electrolux és az érintett dolgozók maximálisan számíthatnak az önkormányzat együttműködésére, támogatására – tette hozzá. A történésekről rendszeresen tájékoztatást fog adni – ígérte, hozzátéve: a személyes egyeztetések – amelyen ő is ott lesz –, csütörtökön folytatódnak.

A jászberényi gyárban a vállalat beépíthető és szabadon álló hűtőgépeket gyárt – közölte a társaság. Hozzátették: a termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés, amelynek célja a költséghatékonyság erősítése és a működés rugalmasságának növelése a már meglévő gyártási kapacitások kihasználása mellett.

A cég közleménye idézi Szentpéteri Ferencet, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki úgy fogalmazott:

„arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben”

– mondta.

Az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit – írták. A vállalat, a meglévő gyártókapacitásokra támaszkodva, valamint külső partnerekkel együttműködve, továbbra is teljes mértékben ki tudja elégíteni a hűtőgépek iránti keresletet – jegyezték meg.

A gyár bezárása előreláthatólag nem befolyásolja a szállítási határidőket, a termékek elérhetősége továbbra is zökkenőmentes marad az ügyfelek és a fogyasztók számára – olvasható. A döntés nem érinti a budapesti iroda értékesítési és marketing tevékenységeit – tájékoztattak.

Az Electrolux Group márkáin keresztül – Electrolux, AEG, Frigidaire – évente körülbelül 120 országban értékesíti a vállalat háztartási készülékeket. 2025-ben az Electrolux Group forgalma 131 milliárd svéd korona volt, 39 ezer embert alkalmaznak világszerte.

A társaság honlapján március végén azt közölte, hogy 2026 április végével bezárja santiagói (Chile) gyárát. A döntés a santiagói gyár költségversenyképességének felülvizsgálatát követően született, és körülbelül 400 alkalmazottat érint – írták. A chilei Electrolux-csoport továbbra is innovatív és költséghatékony termékeket kínál, amelyeket a csoport más gyáraiból és külső partnerektől szerez be – közölték.

A group honlapján január végén azt közölte, hogy a 2025-ös teljes év nettó árbevétele 131,282 milliárd svéd koronát tett ki, az egy évvel korábbi 136,150 milliárddal szemben.

(MTI)

