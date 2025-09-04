Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Nagy a baj: Magyarországon is elbocsátásra készül a nagy autóipari beszállító

Átszervezi a magyar tevékenységet a Thyssenkrupp Automotive Technology. 

Tavaly tavasszal a Thyssenkrupp Automotive Technology a tartósan kihívásokkal terhes piaci körülményekre válaszul egy mintegy 150 millió eurós költségcsökkentő csomagot jelentett be. Az új struktúrában a vállalat globálisan várhatóan közel 1800 fővel kevesebb létszámmal fog működni.

A cég a nemzetközi átszervezések részeként optimalizálja magyarországi foglalkoztatási szerkezetét: a budapesti jelenlegi, mintegy 1300 fős létszám közel 80 fővel csökken, valamint a globális autóipar gyenge kilátásai és a vámháborúkból eredő bizonytalanságok miatt leállította az új munkatársak felvételét – közölte a vállalat. 

Később ugyanezen a magyarországi helyszínen közel 100 új pozíciót hirdet meg az úgynevezett üzleti támogató funkciók területén, amelyek globális felelősségi körökhöz kapcsolódnak.

A szerkezetváltozás kizárólag a vállalat budapesti helyszínét érinti. A Thyssenkrupp más telephelyeit – ideértve a jászfényszarui, debreceni és győri gyárakat, amelyek megközelítőleg 2000 munkatársat foglalkoztatnak – nem érinti az átstrukturálás.

A Thyssenkrupp a fejlesztés mellett gyártással és összeszereléssel is foglalkozik hazánkban: Jászfényszarun elektromechanikus kormányszervókat, hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket és más, elektromos autókban használt alkatrészeket is gyárt, Debrecenben stabilizátorokat és rugókat készít. Győrben futómű-összeszerelő üzemet működtet a vállalat. A Thyssenkrupp mára hazánk 100 legnagyobb foglalkoztatója, illetve az 50 legnagyobb export értékesítésű vállalata közé tartozik. Jelenleg több mint 3300 munkatársa van Magyarországon, és az elmúlt 10 évben 150 milliárd forint beruházást hajtott végre az országban.


