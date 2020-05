Nagy baj van az autópiacon

Az európai autóértékesítés drámaian csökkent áprilisban, ennek hátterében a koronavírussal kapcsolatos korlátozások álltak, hiszen a vásárlók és sok helyen az autókereskedéseket is bezárták. Az értékesítés mellett a nagy autógyártók a termelést is korlátozták, ami teljessé tette a szektor problémáját. A legfrissebb ipariági adatok kedden jelentek meg, és óriási problémákat jeleznek.

Az új gépjármű-regisztrációk száma áprilisban 76,3 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbiakkal összevetve, közölte az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA). A legsötétebb Olaszországban és Spanyolországban volt a helyzet, előbbiben 97,6, utóbbi esetében pedig 96,5 százalékkal zuhant az értékesítés.

Ezekhez képest Magyarországon kifejezetten jó hónapot zártak a kereskedők, hiszen a forgalom csak a felére esett vissza. A legkisebb visszaesés az EU három északi államában volt, Svédországban, Dániában és Finnországban is 37 százalék körüli volt a gyengülés.

Van ahol lenullázódott a piac (forrás: depositphotos.com) Van ahol lenullázódott a piac (forrás: depositphotos.com)

A koronavírus miatti első teljes korlátozással eltelt hónapban történelmi mélypontra jutott az Európai Unió autópiaca, soha nem esett még vissza ilyen mértékben az értékesítés, de a 270 ezer eladott autó önmagában is negatív rekord. Egy évvel korábban egyébként 1,143 millió autót adtak el. Más kérdés, hogy már a márciusi számok is előre jelezték a problémákat, hiszen akkor is éves bázison 55 százalékos volt a zuhanás.

Az EU legnagyobb piacai egyébként elég vegyes képet mutatnak, hiszen az olasz és spanyol összeomláshoz hasonló képet látunk a távozóban lévő Egyesült Királyságban (97%) és Franciaországban is (89%), míg Németországban ennél kisebb, 66 százalékos volt a visszaesés.

A számokat látva nem véletlenül lobbiznak az autógyártók, hogy a 2009-es visszaesés utáni kilábalást segítő intézkedés szülessen, és ismét indítsanak a kormányok roncsprémium programot. Németország ugyanakkor egyelőre vonakodik ettől.