Nagy bejelentés a 4iG-től: német óriásvállalat száll be Jászai Gellért cégébe

Előzetes, nem kötelező erejű megállapodást kötött Jászai Gellért befektetési társasága, a KZF Vagyonkezelő Kft., a 4iG Nyrt., valamint a Rheinmetall AG – tette közzé a társaság. A megállapodás értelmében a düsseldorfi székhelyű, nemzetközi védelmi iparban és járműgyártásban is meghatározó globális vállalat

két tranzakcióval mindösszesen 25,1 százalékos tulajdont szerezhet a 4iG Nyrt.-ben.

A befektetéssel a Rheinmetall célja, hogy a jövőben a 4iG a legfőbb digitalizációs és informatikai partnerévé váljon.

A német Rheinmetall hadiipari céggel egyébként 2020. augusztusában alakított vegyesvállalatot a magyar állam, amely Zalaegerszegen épít egy, a legkorszerűbb Lynx gyalogsági harcjárművek gyártását végző gyárat.

Közös platformcéget is létrehoznak

A 4iG jogi, pénzügyi, illetve kereskedelmi átvilágításának, valamint a végleges tranzakciós dokumentumok megfelelően a Rheinmetall AG tőzsdén kívüli ügylet (OTC) keretében a KZF Vagyonkezelő Kft.-től vásárolna 4iG részvényeket. A német nagyvállalat emellett részt venne abban a nagyjából 120 milliárd forintra tervezett zártkörű tőkeemelésben is, amelyben Jászai Gellért érdekeltsége, az IG COM Magántőkealap és a Rheinmetall mellett az Alpac Capital által kezelt alap is közreműködne. Az előzetes megállapodás szerint a tervezett ázsiós alaptőkeemelés 670 forint kibocsátási értékű 4iG részvények forgalomba hozatalával valósulna meg. A részvénycsomag-értékesítés, illetve a tervezett tőkeemelés hatásaként Jászai Gellért közvetett tulajdona és 4iG Nyrt. fölötti kontrollja nem változna érdemben.

Az előzetes megállapodás szerint a tranzakciók lezárását követően a Rheinmetall (51 százalék) és a 4iG Nyrt. (49 százalék) közös tulajdonában lévő informatikai vállalatot hoznak létre. Az alapítók célja, hogy a 4iG a közös platformcégen keresztül szolgálja ki a Rheinmetall magyarországi és egyéb érdekeltségeinek komplex informatikai igényeit, illetve a társaság a hadiipari és védelmi informatikai megoldások fejlesztésében is részt vegyen.

Ennek megfelelően a közös informatikai cég lehet a Rheinmetall és a magyar állam beruházásában Zalaegerszegen megvalósuló, és a világ egyik legmodernebb harcijármű-gyárának IT szolgáltatója is 2023-tól.

A partnerség az első években Magyarországra és a Rheinmetall közép-kelet-európai érdekeltségeire vonatkozik, amelyet a felek fokozatosan terjesztenek majd ki a Rheinmetall teljes nemzetközi hálózatára.

Január végére meg is lehet a tulajdonszerzés, de a belügy engedélye is kell

Az átvilágítás, valamint a végleges tranzakciós dokumentumok, illetve a szükséges vállalati jóváhagyások eredményétől függően a tőkeemelésben részvevő felek tulajdonukba kerülő részvénycsomagra legalább 1 éves értékesítési tilalmat (lock-up) vállalnak. A stratégiai ágazatokra vonatkozó, Magyarország biztonsági érdekeit sértő külföldi befektetések ellenőrzésére vonatkozó magyar szabályozásnak megfelelően a Rheinmetall tulajdonszerzése a Belügyminisztérium (BM) engedélyével valósulhat meg, a tervek szerint 2022 január végéig.

Így értékelnek a vezérigazgatók

„A Rheinmetall AG-val kötött előzetes megállapodás jelentős mértékben támogatja nemzetközi terjeszkedési elképzeléseinket a technológiai szektorban. Megtisztelő, hogy a világ egyik vezető vállalata stratégiai befektetési célpontként tekint a 4iG Csoportra és részt kíván venni vállalatunk növekedési stratégiájának megvalósításában. A Rheinmetall befektetési szándéka pozitív visszajelzést jelent számunkra abban is, hogy megalapozott és értékteremtő stratégiával rendelkezünk a hazai és nemzetközi piacokon.” – mondta Jásza Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója a mai bejelentés kapcsán.

„Részvételünk a 4iG-ben a Rheinmetall digitalizációs stratégiájának szerves részét képezi, amely egyben Magyarország iránti különleges elkötelezettségünk jele is. A Rheinmetall az elmúlt években nagy előrelépést tett annak érdekében, hogy nemzetközi vállalattá váljon, ami azt jelenti, Németországon kívül mára az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Magyarországon is új piacokat szereztünk. Ezekben, illetve más nyugati országokban a Rheinmetall aktívan részt vesz a helyi gyártási és K+F folyamatokban, amely lehetővé teszi, hogy a lehető legteljesebb skáláját kínáljuk a csúcskategóriás védelmi termékeknek és szolgáltatásoknak.” – mondta Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója.