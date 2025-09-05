Nagy bejelentés a Szerencsejáték Zrt.-től: sokat fizet az új kaparós sorsjegy

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Akár 50-szeres nyeremény is elérhető a Szerencsejáték Zrt. vadonatúj, szimbólum keresős sorsjegycsaládjával. A legszerencsésebb így akár 150 millió forintot is nyerhet az egyedi, neonszínű festékbevonat lekaparása után. 

A 10X, 20X, 50X elnevezésű, élénk neonszíneivel kitűnő sorsjegyeken visszatérő elem a sokszorozó mező, ami ezeken a sorsjegyeken 4 esélyt is kínál arra, hogy a játékos megtalálja az egyre növekvő többszörözőket. Ez akkor válik igazán izgalmassá, ha a többi kaparófelület valamelyike nyereményt rejtett, hiszen ebben az esetben az összes megnyert összeg többszörösét viheti haza a szerencsés játékos. A nemzeti lottótársaság legújabb háromtagú sorsjegycsaládja vonzó nyereményeket és magas nyerési esélyt kínál a kaparósok kedvelőinek: átlagosan közel minden harmadik sorsjegy nyer.

Mindhárom sorsjegy főjátékában szimbólumokat kell keresni: ha a játékosok a „Nyerő szimbólumok” valamelyikét megtalálják az „Ön szimbólumai” felület alatt, a jelölt nyereménnyel gyarapodhatnak. Ha ehhez egy többszörözőt is felfednek, sorsjegytől függően az elért összeg kétszeresét, háromszorosát, négyszeresét, ötszörösét, de akár a tízszeresét, húszszorosát vagy az ötvenszeresét is megkaphatják. A sorsjegycsalád tagjaival az 50, 100 és 150 milliós főnyeremények mellett összesen 381 db 1 millió forintos nyeremény is várja a játékosokat több 10 milliós nyeremény mellett.

10X sorsjegy 1000 Ft-ért, a 20X 2000 Ft-ért, az 50X pedig 3000 Ft-ért kapható az értékesítőhelyeken.

