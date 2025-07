Nagy bejelentést tett a Netflix

Az elemzők által vártnál is nagyobb lett a Netflix nyeresége és bevétele az idei második negyedévben, miközben a cég feljavította idei bevétel-előrejelzését. A világ vezető streaming szolgáltatója a New York-i tőzsde csütörtöki kereskedésének leállítása után közölte, hogy a második negyedében az adózott eredménye 3,13 milliárd dollár volt, nagyobb az egy évvel korábbi 2,15 milliárd dollárnál és felülmúlta a szakértői várakozások átlagában szerepelt 3,05 milliárd dollárt.

A világ vezető streaming szolgáltatója vaskos profitról számolt be.

