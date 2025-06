Nagy beruházásba fogott a Mol Algyőn

A beruházás projektindító eseményén Horváth Viktor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) energiaátmenetért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, Magyarország élenjáró szeretne lenni a megújuló energia hasznosításában, és elég komoly eredményt ért el e tekintetben: több mint 8000 megawatt teljesítményű naperőmű épült eddig.

A helyettes államtitkár fontosnak nevezte azt, hogy ezt az eredmény gyakorlatilag az elmúlt 5-6 évben érték el, tavaly éves átlagban a megtermelt villamosenergia egynegyede megújuló energiaforrásból származott, amellyel Magyarország világelső volt.

„A tavalyi év azt is megmutatta, hogy elég komoly áringadozások voltak a piacon”, „amit ki kell simítani”, ami annyit jelent, hogy „a keresletet és a kínálatot egymással összhangba kell hozni” – mondta Horváth Viktor, majd hozzátette: ebből a szempontból is példamutató a Mol beruházása, hiszen nemcsak naperőművet, hanem mellé tárolókapacitást is létesít.

Fotó: MTI

A helyettes államtitkár elmondta, hogy a kormány több mint 180 milliárd forintot különített el megújuló energiaforrásokra és energiatárolókra irányuló pályázatokra.

Ennek eredményeként a múlt év végére 115 megawattnyi tárolókapacitás jött létre, ami több mint háromszorosa annak, ami tavalyelőtt volt – emelte ki. Horváth Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg is társadalmi véleményezésen van az a következő támogatási program, amely mintegy 50 milliárd forintot biztosít vállalkozók számára mind tárolók, mind pedig megújuló kapacitások létesítésére.

Schubert Péter Archibald, a Mol Magyarország kutatás-termelési igazgatója elmondta, a beruházás jelentős állami és európai uniós támogatással valósul meg.

Az akkumulátoros tárolórendszerhez 2,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az Európai Unió a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében, a Közigazgatsi és Területfejlesztési Minisztérium koordinációjával, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről 5,6 milliárd forint támogatás érkezik a beruházásösztönzési célirányzatból – részletezte.

Schubert Péter Archibald kiemelte: az új naperőművel és az energiatároló rendszerrel jelentős lépést tesznek az algyői Mol-infrastruktúra energiafüggetlensége felé, hiszen ezzel 13 ezer tonnányi szén-dioxid-kibocsátás kerülhető el. A naperőmű teljesítménye egyenértékű 22 500 Csanád vármegyei háztartás éves fogyasztásával, míg 7300 háztartás éves fogyasztását képes rugalmasan kezelni az épülő akkumulátoros tároló – tette hozzá.

„Az előttünk álló energetikai kihívások arra késztetnek minket, hogy lépéseket tegyünk a fenntartható jövő érdekében” – mondta a vállalat üzletági vezetője, majd kiemelte: „Ez a beruházás nemcsak a helyi telephely energiafüggetlenségéhez járul hozzá, hanem újabb lépés afelé, hogy Magyarország zöldebb, önellátóbb és versenyképesebb legyen”.

Molnár Áron, Algyő polgármestere (független) úgy fogalmazott, jó a kapcsolat a település és a Mol között. Mint mondta, a Mol-hoz rengeteg olyan fejlesztés, rengeteg olyan ipari beruházás köthető, amely Algyő életét meghatározták eddig, és meghatározzák a jövőben is. A település számára fontos az olaj- és gázipari vállalat biztonságos, stabil működése, az önkormányzat elsődleges célja, hogy ebben segítse a vállalatot, és minden olyan céget, amely Algyőn működik – tette hozzá. A polgármester úgy véli, az önkormányzat és a vállalat közötti együttműködés példaként szolgálhat más települések és cégek számára is, valamint reményét fejezte ki, hogy ennek hosszú távú jövője is lesz.

Az eseményen kiosztott sajtóanyagban azt írták, a Mol-csoport hosszú távú „Shape Tomorrow” elnevezésű stratégiájának egyik kiemelt eleme az okos zöld átmenet. Ennek megvalósításához kulcsfontosságú a megújuló energiaforrások növelése, például a napelemparkok telepítése, ami csökkenti a külső energiafelhasználást. Ismertették: az erőmű kivitelezője az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. A Mol és partnerei 73,8 százalékos részesedést birtokolnak az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt.-ben, amely megközelítőleg 110 MW megújulóenergia alapú erőművi kapacitással rendelkezik.

A Mol-csoportnak 7 magyarországi és 2 horvátországi napelemparkja van, összesen 111 megawatt kapacitással. Stratégiájának megfelelően 2026 végéig mintegy 200 megawattra növeli csoportszinten a megújulóenergia-termelő kapacitását, és az algyői beruházást is 2026-ig tervezi megvalósítani – olvasható a közleményben.