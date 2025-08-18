Nagy dobás a Spartól – komoly beruházás zajlott le

A Spar Magyarország 2,7 milliárd forintos beruházással fejlesztette logisztikáját, a vállalat több mint 700 millió forintot fordított üllői logisztikai központjának fejlesztésére tavaly, idén pedig mintegy 2 milliárd forintos beruházással új budapesti átrakodó központot hozott létre, amellyel fővárosi üzleteinek ellátását teszi hatékonyabbá – közölte a társaság.

A Spar üllői logisztikai központja tavaly bővült új szállítási komplexummal: a mintegy 700 millió forintos beruházással felépült, 410 négyzetméteres épületben szállítás-szervezési irodák, sofőrváró, a tehergépjármű-vezetők öltözői és szociális helyiségek kaptak helyet. A létesítmény a vállalat 150 munkatársa számára biztosít modern munkakörülményeket. A teljes szállításszervezésnek és a járatkiadásoknak is helyet adó épületet 150 férőhelyes személygépkocsi-parkoló egészíti ki – ismertették.