1p
Vállalatok Kiskereskedelem Spar

Nagy dobás a Spartól – komoly beruházás zajlott le

mfor.hu

Elkészült a fejlesztés.

A Spar Magyarország 2,7 milliárd forintos beruházással fejlesztette logisztikáját, a vállalat több mint 700 millió forintot fordított üllői logisztikai központjának fejlesztésére tavaly, idén pedig mintegy 2 milliárd forintos beruházással új budapesti átrakodó központot hozott létre, amellyel fővárosi üzleteinek ellátását teszi hatékonyabbá – közölte a társaság.

A Spar üllői logisztikai központja tavaly bővült új szállítási komplexummal: a mintegy 700 millió forintos beruházással felépült, 410 négyzetméteres épületben szállítás-szervezési irodák, sofőrváró, a tehergépjármű-vezetők öltözői és szociális helyiségek kaptak helyet. A létesítmény a vállalat 150 munkatársa számára biztosít modern munkakörülményeket. A teljes szállításszervezésnek és a járatkiadásoknak is helyet adó épületet 150 férőhelyes személygépkocsi-parkoló egészíti ki – ismertették.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

Az internet által az emberiség történetében először jutottunk el oda, hogy bárki szinte bármiről bármikor információhoz juthat. Egy kattintással válhatunk szakértővé bármilyen témában, legalábbis látszólag. A valóság azonban árnyaltabb: a „korlátlan tudás” korszakában a bizonytalanság, az álhírek és a tévhitek is minden korábbinál gyorsabban terjednek.

Ezt most megúszták a vállalatok – de mi lesz később?

Ezt most megúszták a vállalatok – de mi lesz később?

Bár július 1-től a minimum ESG-kérdéssorra vonatkozó elvárásban egyre több adatot, információt kell begyűjteni a bankoknak a minimum 500 millió forint vállalati hitelt felvevő ügyfeleiktől, az adatszolgáltatásban érintett vállalatok köre azonban jóval szűkebb lesz.

Bejelentés Paksról: ismét gond van az atomerőmű 4. blokkjával

Bejelentés Paksról: ismét gond van az atomerőmű 4. blokkjával

Közleményt tett közzé weboldalán vasárnap késő délelőtt az Országos Atomenergia Hivatal.

A MÁV azt ígéri, sokan 160-nal suhanhatnak munkába

Szeptember 1-jétől újabb mérföldkőhöz érkezik a Budapest–Pusztaszabolcs vonal fejlesztése – jelentette be Hegyi Zsolt a Facebookon.

Aknamezőn a magyar cégek: több százezer bírság lehet a vége, ha nem figyelnek

Aknamezőn a magyar cégek: több százezer bírság lehet a vége, ha nem figyelnek

A nyári szabadságolások alatt ez könnyen elfelejtődik.

Baj van a Keleti pályaudvaron, meghibásodás miatt késnek a vonatok

Baj van a Keleti pályaudvaron, meghibásodás miatt késnek a vonatok

Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a budapesti Keleti pályaudvarnál.

Már a kormányhivatal is vizsgálja a rejtélyes busztüzeket a BKV-nál

Már a kormányhivatal is vizsgálja a rejtélyes busztüzeket

Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében – tudatta a hivatal pénteken közleményben.

Debrecenben nyitja legújabb BYD autókereskedését az AutoWallis

Tovább erősíti együttműködését a világ vezető új energiával működő autógyártójával az AutoWallis, miután megállapodott a BYD-vel egy debreceni autókereskedelmi pont megnyitásáról. A kelet-magyarországi bemutatóterem és szerviz támogatja a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának további növekedését.

A budapesti éjszakai közlekedés átfogó átalakítását tervezik

A budapesti éjszakai közlekedés átfogó átalakítását tervezik

A BKK az éjjeli közösségi közlekedés teljes újragondolásán dolgozik. Csütörtökön kezdődik az elkészült  részletes tervek társadalmi egyeztetése, és a tervek szerint novemberben kezd működni az átalakított hálózat.

Megtéveszthette a vásárlóit az Aldi: vizsgálódik a GVH

Megtéveszthette a vásárlóit az Aldi: vizsgálódik a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel (Aldi) szemben, a Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűleg nem felelnek meg a valóságnak – közölte a versenyhatóság szerdán az MTI-vel.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168