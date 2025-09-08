Nagy dobásra készül a BYD

Kína legnagyobb autógyártója, a BYD a tervek szerint három éven belül Európában is megkezdi elektromos autóinak helyi gyártását, hogy elkerülje az uniós vámokat. A vállalat alelnöke, Stella Li hétfőn a müncheni IAA Mobility autókiállításon a Reutersnek elmondta: a közeljövőben a hibrid modellek várhatóan uralják majd az európai eladásokat. A cikk emlékeztetett, a BYD még idén elindítja új magyarországi üzemét, 2026-ban pedig Törökországban is gyártásba kezd.

Az Európai Unió tavaly vetett ki vámokat a Kínában gyártott elektromos autókra, arra hivatkozva, hogy a kínai cégek túlzott állami támogatásokban részesülnek – ezt kerülné ki a BYD a lokális gyártással. Li szerint két-három év kell ahhoz, hogy a BYD teljes mértékben helyi gyártásból fedezze az európai keresletet.