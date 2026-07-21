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Vállalatok kamara MKIK Nagy Elek

Nagy Elek szerint érik a változás a kamarai hozzájárulásoknál

mfor.hu

A kamarai vezető egy kedden megjelent interjúban beszélt erről.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke egy kedden napvilágot látott interjűban közölte: fordulatra van szükség a gazdaságfejlesztésben, szakértői gazdaságpolitikai kormányzás volna célszerű.

Az MKIK elnöke a HVG-nek adott interjújában tudatta:

Nem ideális, hogy egy egyéni vállalkozó ugyanúgy évi ötezer forintot fizet a kamarának, mint a Mol.

Szerinte a kötelező kamarai hozzájárulás átalakítása terítéken van.

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A vezető kiemelte: országos kamarai elnökként küldetésének tartja, hogy hozzájáruljon Magyarország gazdasági fellendüléséhez, melyhez évtizedeken keresztül összegyűjtött üzleti tapasztalatát is ferlhasználja.

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