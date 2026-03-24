Nagy előrelépés: megvan az amerikai engedély a Mol részére

Az illetékes amerikai hatóság meghosszabbította a Mol számára azt az engedélyt, amely lehetővé teszi a szerbiai NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatását. A döntés 2026. május 22-ig biztosít időt a feleknek az adásvételi szerződés véglegesítésére, és az amerikai pénzintézetek bevonását is engedélyezi az előkészítésbe.

Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát, és meghosszabbította a szankciós engedélyt, amely lehetővé teszi, hogy a Mol előkészítse és folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NIS-finomító tervezett többségi tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatban – áll a Mol-csoport keddi közleményében.

Mint fogalmaznak, az OFAC által 2026. május 22-ig meghosszabbított engedély lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.

Örülnek a Mol-ban

A tranzakció megvalósulásával a MOL megvásárolhatja a Gazprom-csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését,

ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat az ország egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban. A tranzakció megkötéséhez szükség van többek között az OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására – áll a közleményben.

Az évtized egyik legnagyobb üzletének számít a területen. Ekkor vált hivatalossá, hogy az orosz Gazprom többségi részesedése kikerül a NIS-ből, a helyükre pedig a Mol-csoport tör. A NIS eladásának lehetősége azután került napirendre, hogy az Egyesült Államok októberben szankciókat vezetett be az orosz energiaszektor ellen. Az intézkedések miatt leállt a nyersolajszállítás Horvátország felől, a Janaf-vezetéken keresztül, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – a termelés is megszűnt.