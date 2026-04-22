Nagy Ervin: tűzeset történt az iváncsai akkumulátorgyárban

A 24.hu vette észre a Tisza Párt megválasztott parlamenti képviselőjének posztját, amelyben arról számolt be, hogy hétfő este tűzeset történt az iváncsai akkumulátorgyárban, amelynek következtében több dolgozó füstmérgezés gyanújával kórházba került. A jelenlegi információk szerint súlyos sérülés nem történt.

A cikk szerint Nagy Ervin azt írta, hogy az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett hozzá azzal kapcsolatban, hogy a SK On Hungary Kft. vezetése nem minden esetben tartja be a munkavédelmi előírásokat. Ezért levélben fordult a vállalat vezetéséhez, amelyben tájékoztatást kért a tűzeset pontos körülményeiről, valamint arról, hogy milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.