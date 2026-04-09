Nagy, és egyben kicsi dobásra készül a Tesla

Meglépik, amiről már évek óta pusmognak?

A Reuters négy jól értesült forrásra hivatkozva azt írja, hogy a Tesla egy teljesen új, kisebb olcsóbb elektromos szabadidőautó (SUV) piacra dobását tervezi.

Az új autó nem a cég jelenlegi, Model 3-as vagy Model Y modelljeinek egy változata, hanem egy teljesen új, kompakt SUV lenne. A Tesla már fel is vette a kapcsolatot beszállítóival, hogy az ehhez kapcsolódó tervekről tárgyaljanak.

Az autó 428 centiméter hosszú lenne, azaz nagyjábl fél méterrel rövidebb, mint a cég jelenlegi legkeresettebb modellje, a Model Y.

A lap három forrása szerint az új modellt Kínában készülne, egy forrás szerint viszont cél a gyártás az Egyesült Államokra és Európára történő kiterjesztése is.

A források szerint az új modellt „jelentősen olcsóbban” árulnák, mint a mostani legolcsóbb Teslát, a Model 3 belépőszintű változatát, amelyért Kínában nagyjából 11 millió, az Egyesült Államokban pedig nagyjából 12 millió forintnak megfelelő jüant, illetve dollárt kérnek.

Az árcsökkenés jó részéért a kisebb kapacitású akkumulátor felelne, ez viszont a Model Y-hoz képest kisebb hatótávolságot is jelentene – igaz kisebb súlyt is.

A cég évek óta lebegteti egy olcsóbb modellt piacra dobását, de eddig még nem jutott el a megvalósításig – legutóbb 2024-ben kaszálták el a Model 2 terveit. Korábban Elon Musk azt nyilatkozta, hogy „értelmetlen” lenne egy olcsóbb, kisebb modeltt piacra dobni emberi sofőröknek tervezve, hiszen a cég hamarosan önvezető autókat fog kínálni.

Elképzelhető viszont, hogy a részben éppen az olcsóbb modelljeikkel hódító kínai márkák előretörése és a cég eladásainak csökkenése ezúttal tényleg táveszi a Tesla vezetését, hogy lefele nyissanak a modellkínálatban.

 

Döntöttek: ennyi osztalékot fizethet a Magyar Telekom

Megtartották a közgyűlést.

Elindult a parkolás a Mol Move applikációban

2026. április 7-től a felhasználók már parkolást is indíthatnak a Mol Move mobilapplikáción keresztül. Az új funkció egy újabb lépés a Mol azon törekvésében, hogy az autósok mindennapjait egyszerűbbé, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá tegye egyetlen, integrált platformon keresztül. A fejlesztés operációsrendszertől függően, fokozatosan válik elérhetővé a felhasználóknál.

Nyolc új Toyota-modell érkezik 2026-ban Magyarországra

Erős első negyedévről, 23 százalékos növekedésről számolt be a Toyota a magyarországi újautó-piacon: a japán márka 5109 személyautót és kisteherjárművet helyezett forgalomba 2026. első három hónapjában.

Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. négy jelentős stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá – közölte a cég a tőzsde honlapján.

Végleg eltűnik Hosszú Katinka legrégebbi cége

A legrégebbi céges érdekeltség beolvad az úszónő legnagyobb, az úszóiskolát is üzemeltető vállalkozásába.

Őrült tempóban jönnek be a használt nyugatira autók Magyarországra

Márciusban a DataHouse adatai szerint 13 648 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami a valaha mért harmadik legnagyobb havi érték, és több mint 30 százalékos bővülést jelent a tavaly márciusi 10 491-es mennyiséghez képest.

A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

A Korean Air után a Dél-Koreai Köztársaság második legjelentősebb légitársasága, az Asiana Airlines is közvetlen járatokat indít Budapest és Szöul között, heti három alkalommal – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

Megérkezett Magyarországra a BAIC autómárka. A kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni a magyar piacon – tájékoztatta a hivatalos magyarországi importőr BAIC Magyarország az MTI-t.

Kilőttek a BMW eladásai Magyarországon

A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest; január és március között 1870 új BMW talált gazdára Magyarországon, amellyel a bajor márka őrzi vezető pozícióját a hazai prémium szegmensben – tájékoztatta a társaság az MTI-t közleményben.

Egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere

Az elmúlt évek finoman szólva sem a magyar export diadalmenetét hozták, pedig kicsi, nyitott gazdaságként kulcságazatunkról van szó. Keleti nyitás, az iráni háború miatt romló kilátások, óvatosabb hitelfelvétel – egy ilyen helyzetben különösen érdekesnek ígérkezett a hazai kis- és középvállalkozások exportlehetőségeiről szóló konferencia. Ahol azt is megtudtuk, hogy a magyar kormány által sokat ostorozott Ukrajna Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere az Európai Unión kívüli országok közül.  

