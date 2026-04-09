Nagy, és egyben kicsi dobásra készül a Tesla

A Reuters négy jól értesült forrásra hivatkozva azt írja, hogy a Tesla egy teljesen új, kisebb olcsóbb elektromos szabadidőautó (SUV) piacra dobását tervezi.

Az új autó nem a cég jelenlegi, Model 3-as vagy Model Y modelljeinek egy változata, hanem egy teljesen új, kompakt SUV lenne. A Tesla már fel is vette a kapcsolatot beszállítóival, hogy az ehhez kapcsolódó tervekről tárgyaljanak.

Az autó 428 centiméter hosszú lenne, azaz nagyjábl fél méterrel rövidebb, mint a cég jelenlegi legkeresettebb modellje, a Model Y.

A lap három forrása szerint az új modellt Kínában készülne, egy forrás szerint viszont cél a gyártás az Egyesült Államokra és Európára történő kiterjesztése is.

A források szerint az új modellt „jelentősen olcsóbban” árulnák, mint a mostani legolcsóbb Teslát, a Model 3 belépőszintű változatát, amelyért Kínában nagyjából 11 millió, az Egyesült Államokban pedig nagyjából 12 millió forintnak megfelelő jüant, illetve dollárt kérnek.

Az árcsökkenés jó részéért a kisebb kapacitású akkumulátor felelne, ez viszont a Model Y-hoz képest kisebb hatótávolságot is jelentene – igaz kisebb súlyt is.

A cég évek óta lebegteti egy olcsóbb modellt piacra dobását, de eddig még nem jutott el a megvalósításig – legutóbb 2024-ben kaszálták el a Model 2 terveit. Korábban Elon Musk azt nyilatkozta, hogy „értelmetlen” lenne egy olcsóbb, kisebb modeltt piacra dobni emberi sofőröknek tervezve, hiszen a cég hamarosan önvezető autókat fog kínálni.

Elképzelhető viszont, hogy a részben éppen az olcsóbb modelljeikkel hódító kínai márkák előretörése és a cég eladásainak csökkenése ezúttal tényleg táveszi a Tesla vezetését, hogy lefele nyissanak a modellkínálatban.