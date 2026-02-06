2p
Vállalatok Akkumulátorgyár CATL

Nagy fejlesztést jelentett be a Magyarországon is beruházó kínai akkumulátorcég

mfor.hu

Bemutatta a világ első, sorozatgyártásra szánt, nátriumion-akkumulátorral felszerelt személyautóját a CATL és a Changan Automobile február 5-én Mongóliában – írja közleményében a kínai akkumulátor-gyártó. A modell piaci bevezetése 2026 közepére várható.

A közlemény szerint a fejlesztés nemcsak technológiai áttörést jelent, hanem egy új korszak kezdetét is az elektromobilitásban: „a nátriumion- és lítiumion-technológiák egymást kiegészítve rugalmas, biztonságos és fenntartható energiatárolási megoldásokat kínálnak a különböző felhasználói igényekhez.”

A Changan márkaportfóliójában a nátriumion-akkumulátorok kizárólagos partnere a CATL, amely saját fejlesztésű Naxtra akkumulátorait biztosítja a gyártó számára az AVATR, a Deepal, a Qiyuan és az UNI autómodellekhez.

A CATL szerint a Naxtra nátriumion-akkumulátor akár 175 Wh/kg energiasűrűséget is elér, ami jelenleg a legjobbnak számít a piacon, több mint 400 kilométeres, tisztán elektromos hatótávot biztosít. A technológia további fejlődésével a hatótáv várhatóan 500–600 kilométerre nő a teljesen elektromos modelleknél, a kiterjesztett hatótávolságú és hibrid változatok esetében 300–400 kilométer is elérhető lesz.

A cég szerint a nátriumion-akkumulátorok előnye az nyersanyagok elérhetősége, a hidegben nyújtott jobb teljesítmény, valamint a környezetbarát gyártás és újrahasznosítás, ami hozzájárul az ellátási láncok diverzifikálásához és a karbonlábnyom csökkentéséhez.

A Precedence Research előrejelzése szerint a nátriumion-akkumulátorok globális piacának értéke a 2025-ös 1,39 milliárd dollárról 2034-re 6,83 milliárd dollárra nőhet. A nátriumion-akkumulátorok jelentősége, hogy a nátrium, a lítiummal szemben szinte végtelen mennyiségben áll rendelkezésre, így ha ez a technológia beválik, az hatalmas fordulatot jelenthet az elektromos autógyártásban – írja a Telex.

