Nagy felvásárlásra készülhet a Netflix, az HBO-t is bekebelezheti

Az üzlet révén a Netflix olyan hollywoodi franchise-ok jogait szerezhetné meg, mint a Harry Potter vagy a DC, az HBO és az HBO Max pedig rengeteg új előfizetőt hozhatna. A két cég egyelőre nem erősítette meg a hírt.

Az informátorok szerint a szolgáltató már megbízott egy befektetési bankot az ajánlat előkészítésével és a pénzügyi háttér feltérképezésével – a Moelis & Co. a terület egyik szakértőjének számít, legalábbis ez a társaság zongorázta le a Skydance-Paramount ügyletet is.

Az ügylettel a Netflix számos, rendkívül sikeres hollywoodi franchise jogaihoz juthatna hozzá, így többek közt a Harry Potter sorozat franchise jogait is megszerezné, míg az HBO Max révén pedig olyan sikeres sorozatok kerülnének a birtokába, mint a Trónok Harca vagy a The Last of Us, nem beszélve a szolgáltató nagyjából 130 millió előfizetőjéről szerte a világon.