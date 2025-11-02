1p

Nagy felvásárlásra készülhet a Netflix, az HBO-t is bekebelezheti

A Reuters értesülései szerint a Netflix mérlegeli a Warner Bros Discovery stúdió- és streaming üzletágának megvásárlását.

Az üzlet révén a Netflix olyan hollywoodi franchise-ok jogait szerezhetné meg, mint a Harry Potter vagy a DC, az HBO és az HBO Max pedig rengeteg új előfizetőt hozhatna. A két cég egyelőre nem erősítette meg a hírt.

Az informátorok szerint a szolgáltató már megbízott egy befektetési bankot az ajánlat előkészítésével és a pénzügyi háttér feltérképezésével – a Moelis & Co. a terület egyik szakértőjének számít, legalábbis ez a társaság zongorázta le a Skydance-Paramount ügyletet is.

Az ügylettel a Netflix számos, rendkívül sikeres hollywoodi franchise jogaihoz juthatna hozzá, így többek közt a Harry Potter sorozat franchise jogait is megszerezné, míg az HBO Max révén pedig olyan sikeres sorozatok kerülnének a birtokába, mint a Trónok Harca vagy a The Last of Us, nem beszélve a szolgáltató nagyjából 130 millió előfizetőjéről szerte a világon.

Ütközőzóna lettünk: nemcsak a Temuval, hanem a török, lengyel és cseh szereplőkkel is meg kell küzdenünk

Erősen mínuszos a magyarországi digitális kereskedelmi forgalom. Ez azt jelenti, hogy jóval több pénz áramlik ki az országból a külföldi webshopokban elvásárolt forintjainkból, mint amennyi beérkezik a hazai tulajdonú, online áruházakban elköltött összegekből. Magyarországon nemcsak a kínai szereplőkkel kell megküzdenünk, hanem a régiós passzátszelet fújó cseh és lengyel versenytársakkal is.

Újabb pénzvisszafizetési garanciát vállal a MÁV

Felelősséget vállal a MÁV most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is: november 1-jétől 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de az a kocsi bármilyen okból nem tud közlekedni az adott vonatban.

Győr Tamás

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Eladta ausztriai szállodáit a Hunguest Hotels

A vállalat befejezi 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájának végrehajtását és értékesíti két ausztriai, szezonálisan működő, fürdőkapcsolattal nem rendelkező hegyvidéki szállodáját Heiligenblut am Großglocknerben. 

Megérkezett az Apple-re is az OTP Szép Kártyája

Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP Szép kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot. Az androidos indulást követően október 28-tól már Apple eszközökre is megérkezett a Szép-kártya-digitalizáció. A plasztikkártya változatlanul használható.

Durván visszaeseett a Tesco-dolgozók létszáma

Több mint 600 fővel csökkent a Tesco létszáma egy hónap alatt a nyáron.

Fontos változtatásra készül a kormány, ennek sokan örülni fognak

A magyar kkv-k járnak jól.  

Tízmilliárddal kevesebb pénzből gazdálkodhat a közmédia 2026-ban

Feltéve, ha elfogadják a tervezetet.

Veszélyes időszak kezdődik a boltokban

A körültekintő vásárlásra hívja fel a fogyasztók figyelmét a karácsonyi időszakban a a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Ne dőljünk be a szezonális akcióknak és kerüljük az impulzusvásárlást!

Újraindult a termelés a Mol Dunai Finomítójában

Múlt hét elején keletkezett tűz a százhalombattai üzemben.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

