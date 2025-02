Nagy jelentőségű megállapodást írt alá a hazai cégóriás

A houstoni székhelyű űrinfrastruktúra-fejlesztő Axiom Space vezető szerepet tölt be a kereskedelmi célú űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés területén. A társaság a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi. Az amerikai űripari vállalat mikrogravitációs kutatásokhoz biztosít megoldásokat, különös tekintettel az űrbéli adathálózatokra, adattárolásra és feldolgozásra.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a houstoni székhelyű Axiom Space, Inc. vállalattal, amelynek célja a közös űripari együttműködési lehetőségek feltárása és fejlesztése, amely kiterjed a föld körüli adatközpont-szolgáltatásokat (ODC) területére – közölte a 4iG hétfőn az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a felek közös munkacsoportot hoznak létre, melynek feladata a fejlesztési területek vizsgálata lesz a vállalatok közötti szinergiák mentén.

