Nagy Mártonék új lépése: egy hét múlva sok magyar cég örülhet

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) változtat a KKV Technológia Plusz Hitelprogram feltételein a vállalkozások észrevételeire reagálva, így január 12-től több ponton is kedvezőbbé válik a program kamatmentes forgóeszközhitelét biztosító „B” komponens – derült ki a tárca közleményéből.

A 2025. július 15-én elindult, 70 milliárd forintos keretösszegű, európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló kamatmentes forgóeszközhitel programra eddig csaknem ezer vállalkozás nyújtott be kérelmet 17,6 milliárd forint értékben, ebből már több mint 12,5 milliárd forintot megítéltek a mikro- és kisvállalkozások számára. Az igénylések kétharmada a leghátrányosabb helyzetű régiókból érkezett.

Ez jól jöhet a cégeknek

Fotó: Depositphotos

Mint írták, a most érkező változtatások egyik legfontosabb eleme, hogy az igényelhető kölcsönösszeg felső határa 20 millió forintról 50 millió forintra emelkedik, érdemi likviditási segítséget nyújtva a vállalkozások számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium tovább szélesíti a jogosultak körét, az alábbiak szerint:

a négy leghátrányosabb helyzetű régióban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország), valamint a hátrányos helyzetű településeken megszűnik a feldolgozóipari főtevékenységre vonatkozó megkötés, így ezeken a területeken bármely ágazatban működő 50 fő alatti cég jogosulttá válik a pályázásra;

a vidéki feldolgozóipari főtevékenységű középvállalkozások számára is megnyílik a lehetőség, így minden Budapesten kívüli feldolgozóipari kkv igényelheti ezt a támogatott hitelt.

A tárca emellett arról döntött, hogy a kölcsönkérelmek benyújtásának határidejét 2026. március 31-ig – vagy a forráskeret kimerüléséig – meghosszabbítja.