Nagy Mártonéknak több idő kell – sorban állnak a cégek azért, hogy megépítsék a reptéri vasutat

Az érintett gazdasági szereplők és szakmai szervezetek részéről kiemelkedő nemzetközi és hazai érdeklődés kíséri a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen vasúti kapcsolatának megvalósítására kiírt, 2026. január hónapban elindult koncessziós eljárást – közölte a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKOI).

Az iroda szerint ez igazolja a repülőtéri közvetlen vasúti kapcsolat megvalósításának jelentőségét és magas szakmai színvonalú előkészítését. A tájékoztatás szerint a koncessziós eljárás lebonyolításáért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium és Nemzeti Koncessziós Iroda a koncessziós eljárás részvételi határidejének további 30 nappal történő meghosszabbításáról döntött, a koncessziós eljárásban résztvevők által benyújtott szakmai kérdések tartalmára, a Magyar Mérnöki Kamara szakmai javaslatára és a kiemelkedő nemzetközi érdeklődésre tekintettel.