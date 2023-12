Nagy Mártonnak kedveskedett Orbán Viktor vejének bankja

Három napot kell csak várni az ügyfeleknek, hogy a kedden bejelentett, elvileg majd csak 2024 januárjától élő kamatplafon alatt kínált lakáshitellel találkozzanak a banki ajánlatok között. Az Orbán Viktor veje, Tiborcz István résztulajdonában lévő Gránit Bank lépett először az önkéntes kamatplafon második körében: december 15-től 6,80 százalékos ügyleti kamattal és 7,13 százalékos THM-mel kínálja lakáshitelét.

Első fecske. Fotó: Gránit Bank

A Gránitnak ehhez nem kellett nagyot lépnie, hiszen eddig is 7,49 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) adta a lakossági jelzálogkölcsöneit. A példája azonban ragadós lehet az év hátralévő napjaiban, és több bank is előrehozhatja a kamatcsökkentéseit. Értékesítési szempontból ennek ugyan nincs kiemelkedő jelentősége, hiszen nem az ünnepek előtt és alatt szoktak sorban állni az igénylők, hogy piaci kamatozású lakáshiteleket vegyenek fel, azonban az először lépőknek jó reklám lehet, hogy már most megteszik azt, aminek igazából majd januártól lesz jelentősége.

Október 9. óta 8,5 százalék a lakossági lakáshitelek kamatplafonja, azóta ez alatti THM-mel kínálják a bankok ezeket a kölcsöneiket, extra kedvezmény nélkül jövedelemtől függően 7,5-8-5 százalék között szóródnak az ajánlataik. Ehhez képest kell majd a bankoknak eltérő mértékű kamatcsökkentést végrehajtaniuk legkésőbb január elsejéig, hogy betartsák a vállalt új, 7,3 százalékos kamatplafont.

Az elsőként lépő Gránit a 7,13 százalékos THM-es ajánlatánál a 10 éves kamatperiódusú, 20 millió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitelének 153 795 forint az induló havi törlesztőrészlete, a teljes visszafizetendő összeg pedig 36 923 400 forint. Legalább 400 ezer forintos havi nettó jövedelemre a következő ajánlat a Bank360.hu hitelkalkulátora alapján közel 10 ezer forinttal drágább törlesztőt kínál, a visszafizetendő összeg pedig több mint 2 millió forinttal jön ki többre. Ha az igénylő legalább 600 ezres havi nettót tud felmutatni, akkor a különbség már csak hétezer forint, és ekkora jövedelmnél több bank kínál 8 százalék alatti THM-mel kölcsönt már most is.

A Gránit lépése azért is érdekes, mert eddig extra kedvezmények nélkül ő kínálta a legalacsonyabb THM-mel a lakáshitelt. A mostani lépése azonban már nem 1 százalékkal van az új, 7,3 százalékos kamatplafon alatt, mint eddigi ajánlata a jelenlegi, 8,5 százalékos TMH maximum alatt. Ha januártól nem vág újabbat a kamtából, akkor vagy lesznek nála olcsóbb ajánlatok, vagy nagyon kicsi, alig néhány tized százalékos lesz a különbség a bankok lakáshiteleinek THM-je között.

A Bank360.hu szakértői szerint inkább az tűnik valószínűnek, hogy az eddiginél is jobban összesűrűsödnek a banki ajánlatok, és még az első kamatplafon óta jellemzővé vált szűk egy százaléknál is kisebb lesz a különbség a legolcsóbb és a legdrágább törlesztőrészletű lakáshitelek THM-je között. Addig azonban még folytatódhat a helyezkedés a pénzintézetek között, és szilveszterig akár újabbak jelenthetik be a már a 7,3 százalékos kamatplafon alá vitt ajánlataikat.

Mit kell tudni az önkéntes kamatplafonról?

Az önkéntes kamatplafont a bankok október 9-étől vezették be a Gazdaságfejlesztési Minisztérium kérésére, azóta 8,50 százalék a lakossági lakáshitelek THM-jlnek felső határa. Október 9. előtt a bankok akár 10 százalék körüli vagy azt meghaladó THM-mel is kínáltak lakáshiteleket, de voltak már 8,5 százalék körüliek is. Az újabb csökkentést néhány napja, december 12-én jelentették be, a 7,3 százalékos plafon 2024. január 1-jétől kell alkalmazniuk a lakáshiteleknél.

Az új vállalati forgóeszközhitelek esetében 9,9 százalékra csökken a kamatplafon a jelenlegi 11,5 százalékról. A minisztérium és a bankok képviselői arról állapodtak meg, hogy a kamatplafon, illetve a kis- és középvállalkozások vállalati hiteleire vonatkozó kamatstop 2024. április 1-jén megszűnik.