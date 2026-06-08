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Nagy újdonságot vezet be a WizzAir, hamarosan tízezer méteren is internetezhetünk

mfor.hu

A Wizz Air sajtóközleményében jelentette be, hogy 2027-től lehet internetet használni a diszkont légitársaság járatain. A társaság emellett azt is közölte, hogy a közel-keleti eszkaláció miatt ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait.

A Wizz Air légitársaság a diszkont modellben működő légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi a flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. Ez a lépés nemcsak a vállalat számára mérföldkő, hanem a megfizethető és mindig online utazási élményben is hatalmas előrelépés – olvasható a cég közleményében.

Az utasok megszokhatták már, hogy a fapados repülőgépeken nem tudnak internetezni, a telefonokat, laptopokat és egyéb elektronikus eszközöket repülőgép üzemmódban használhatják. A prémium járatokon eddig is lehetett olyan jegyet vásárolni, ami tartalmazott internetet. Ez a lehetőség az olcsóbb utazást keresők számára is elérhetővé teszi a Wizz Air a Starlink segítségével – írja a Forbes.hu.

A portál hozzáteszi, hogy az év elején vita robbant ki a világ leggazdagabb embere, Elon Musk és a Ryanair-vezér Michael O'Leary között. Egy interjúban O’Leary egy kérdésre azt mondta, hogy nem tervezik bevezetni a Starlink műholdas internetet a járataikon. A Starlink Elon Musk űripari cége.

O’Leary válasza után Elon Musk még szavazást is kiírt az X-en, amiben arról kérdezte a követőit, hogy megvegye-e a Ryanairt.

Az ír üzletember azzal indokolta döntését, hogy az antenna miatt nőne a légellenállás, több üzemanyagra lenne szükség, ezért drágább lenne repülni, a Ryanair pedig nem engedheti meg, hogy emeljen árain. O’Leary hozzátette: „Musk szavaira amúgy sem érdemes figyelni. Egy idióta. Nagyon gazdag, de akkor is egy idióta.”

A világ leggazdagabb embere is fontosnak tartotta a stílust, válaszában úgy fogalmazott: „O’Leary az igazi idióta, és ki kellene rúgni.” A Ryanair-vezér szemétdombnak nevezte az X-et, Musk pedig azzal viccelődik, hogy megveszi légitársaságát, és egy Ryan nevű férfinak adja irányítását.

Járatokat függeszt fel a WizzAir

A Wizz Air légitársaság június 8-án és 9-én ideiglenesen felfüggeszti Izraelbe tartó járatait, válaszul az Iránnal történt eszkalációra. A légitársaság közölte, hogy

„az izraeli járatok újraindítását a jelenlegi tervek szerint június 10-én tervezik, a helyzet alakulásától függően. Az utasok és a személyzet biztonsága továbbra is a vállalat legfontosabb prioritása, amely továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kialakuló helyzetet az illetékes hatóságokkal együttműködve”.

Egy másik légitársaság, az Austrian Airlines csak a múlt héten indította újra Izraelbe tartó járatait, és szintén törölte hétfői járatait.

Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások nyomán, a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Joáv Kis izraeli oktatási miniszter hétfőn bejelentette, hogy kedden sem lesz tanítás az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt, de előkészületeket tesznek az iskolák szerdai megnyitására, amikor kis csoportokban újrakezdik a frontális oktatást.

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