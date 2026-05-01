Nagy üzletbe csapott a Bajnai Gordon által vezetett cég

A Lazard 575 millió dolláros üzlet keretében megállapodott a Campbell Lutyens priváttőke-tanácsadó csoport felvásárlásáról, hogy megerősítse kínálatát a Wall Street-i üzletkötések egyre fontosabbá váló területén.

A 178 éves amerikai befektetési bank meglévő priváttőke-tanácsadó csapata és a londoni székhelyű Campbell Lutyens egyesül, és Lazard CL néven hoznak létre egy új üzletágat – közölték a vállalatok csütörtökön a Financial Times írása szerint.

Az 1988-ban alapított Campbell Lutyens fő profilja a magántőke-társaságok és befektetőik tanácsadása forrásszerzési és másodlagos piaci ügyletekben. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az alapok finanszírozói eladják részesedéseiket más vevőknek, vagy amikor maguk a társaságok értékesítik portfólióvállalataikat az általuk kezelt új alapoknak.

Magyar szálak

A Campbell Lutyens vezérigazgatója jelenleg Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök, érdekes magyar szál, hogy dédszülei révén a Lazard vezére is magyar származású. Peter R. Orszag ugyanakkor egyes beszámolók szerint kevésbé szeret erről beszélni.