1p
Vállalatok Magántőkealapok

Nagy üzletbe csapott a Bajnai Gordon által vezetett cég

mfor.hu

Felvásárlás és fúzió a terítéken egy nagy múltú vállalattal.

A Lazard 575 millió dolláros üzlet keretében megállapodott a Campbell Lutyens priváttőke-tanácsadó csoport felvásárlásáról, hogy megerősítse kínálatát a Wall Street-i üzletkötések egyre fontosabbá váló területén.

A 178 éves amerikai befektetési bank meglévő priváttőke-tanácsadó csapata és a londoni székhelyű Campbell Lutyens egyesül, és Lazard CL néven hoznak létre egy új üzletágat – közölték a vállalatok csütörtökön a Financial Times írása szerint.

Az 1988-ban alapított Campbell Lutyens fő profilja a magántőke-társaságok és befektetőik tanácsadása forrásszerzési és másodlagos piaci ügyletekben. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az alapok finanszírozói eladják részesedéseiket más vevőknek, vagy amikor maguk a társaságok értékesítik portfólióvállalataikat az általuk kezelt új alapoknak.

Magyar szálak

A Campbell Lutyens vezérigazgatója jelenleg Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök, érdekes magyar szál, hogy dédszülei révén a Lazard vezére is magyar származású. Peter R. Orszag ugyanakkor egyes beszámolók szerint kevésbé szeret erről beszélni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG