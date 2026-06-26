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Vállalatok Auchan Jellinek Dániel

Nagy üzletet jelentett be az egyik leggazdagabb magyar

mfor.hu

A Jellinek Dániel tulajdonába tartozó Indotek Group megvásárolta az Auchan Retail Internationaltől (ARI) az Auchan Magyarország Kft. fennmaradt 53 százalékos tulajdonrészét, és ezzel kizárólagos tulajdonosa lett a kereskedelmi láncot üzemeltető és az ingatlanjait birtokló társaságnak – jelentette be az Indotek Group pénteken.

Az 53 százalékos tulajdonrész megvásárlását az Indotek Group saját forrásból finanszírozta; a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

Az MTI-nek küldött közleményben az Indotek Group azt írta, a vállalati stratégia és a menedzsment változatlan marad. A korábban elsősorban külföldön terjeszkedő Indotek Group döntése jelzés: befektetőként ismét hosszú távú növekedési lehetőséget lát a magyar piacon.

Az Indotek Group kizárólagos tulajdona lett az Auchan Magyarország Kft.
Az Indotek Group kizárólagos tulajdona lett az Auchan Magyarország Kft.
Fotó: DepositPhotos.com

Emlékeztetnek, az Indotek Group 2024 végén – az Auchan Magyarország 47 százalékos tulajdonrészének a megszerzésével egy időben – átvette a társaság irányítását is. Azóta a társaság operatív teljesítménye és nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek, valamint elkészült és a nyilvánosság számára is bemutatták a vállalat hosszú távú hazai fejlesztési stratégiáját.

A mostani lépés az elmúlt másfél év eredményeire épül. A kivásárlást követően az üzletlánc Auchan márkanéven, a márka nemzetközi beszerzési és termékfejlesztési együttműködéseiből profitálva működik tovább.

„Az elmúlt időszak igazolta, hogy az operatív irányítás átvétele jó döntés volt. Jelentős munka van abban, hogy az Auchan ma erősebb és stabilabb vállalat, mint a folyamat kezdetén. Az Auchanban kiemelkedő üzleti potenciál van, ezért döntöttünk a fennmaradó tulajdonrész megvásárlása mellett” – fogalmazott Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.

Jellinek Dániel a nemrég megjelent, A 100 leggazdagabb magyar kiadvány 7. helyén szerepel, 355 milliárd forintos becsült vagyonnal.

Jellinek hozzátette, hogy hosszú távú megállapodások biztosítják az Auchan márka használatát, a hozzáférést a saját márkás és egyéb külföldi termékekhez, valamint a részvételt a nemzetközi beszerzési együttműködésekben.

Az elkövetkező években az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és a tervek szerint több száz új egységgel bővíti majd hazai üzlethálózatát. Az expanzió célja, hogy országos lefedettséggel még több vásárló számára biztosítson könnyen elérhető, minőségi bevásárlási lehetőséget.

Az Auchan Magyarország Kft. 1998-tól a magyarországi kiskereskedelem meghatározó szereplője: jelenleg 19 hipermarketet, 2 superstore-t, 3 szupermarketet, 19 benzinkutat, egy országos lefedettségű online áruházat, valamint egy innovációs tesztprojektként futó automatizált AuchanGO egységet üzemeltet. A kereskedelmi lánc összesen mintegy 5400 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon, 2025-ös forgalma elérte az 500 milliárd forintot.

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