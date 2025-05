Nagy változás az egyik népszerű hazai burgerezőlánc kínálatában

Amit eddig extraként lehetett kérni, az most már alap lesz a Zing Burger kínálatában, hiszen májustól minden hamburgerbe Angus marha húspogácsa kerül. A burgerezőlánc tulajdonosai régóta szerették volna ezzel az újítással megajándékozni a hamburgerek szerelmeseit, egy amerikai húspogácsázó gép pedig most lehetővé tette mindezt.

A gép a korábbi technológiákkal ellentétben nem formákba tömöríti a húst, hanem a kézmozdulatokat utánozva a tökéletességig másolja a kézi pogácsázást. Ezt követően a húsokat a legmegfelelőbb hőmérsékleten, a saját zsírjában sütik meg, hogy tökéletes húspogácsát tálaljanak a vendégeknek.

A fogyasztók számára ez egy példa nélküli helyzetet teremt: miközben emelkedik a minőség és tovább javul az ízvilág, és az új technológiának köszönhetően minimális áremeléssel az ár-érték arány kiemelkedőbb lett.

Már kizárólag Angus marhahúsból készülnek a húspogácsák

Aki járt már a Zing Burgerben, annak egyébként nem lehet újdonság az Angus marha burger, hiszen először ők kezdték el népszerűsíteni itthon ezt a hústípust, amely előnyösebb a hagyományos marhahúshoz képest, hiszen kedvezőbb zsírszerkezetű, magasabb omega-3 és CLA tartalmának köszönhetően pedig az emberi szervezetre is jó hatással van.

„Hitvallásunk, hogy csak olyan alapanyagokból készítsünk gyorsan, könnyen fogyasztható ételeket, amiket a saját gyerekeinknek is szívesen adnánk, még akkor is, ha a piacunk gyakran a gyors városi fogyasztással azonosítják. A legelőn legeltetett állatok húsának prémium minőségű a táplálék és nyomelem tartalma. Elköteleződésünk oka az is, hogy az Angus húsmarhát születésétől úgy nevelik, hogy jó minőségű húst adjon ki magából, ennek megfelelően is táplálják” – magyarázta Susánszky Ádám, a Zing Burger & Co. társalapítója.