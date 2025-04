Nagy változás az OTP-nél: nem Csányi Sándor lesz a vezérigazgató

Csányi vezetése alatt az OTP kiemelt figyelmet fordított a technológiai fejlesztésekre is: elsőként vezette be a modern bankkártyás rendszert, elindította az internetbanki szolgáltatásokat, és létrehozta az OTPdirekt platformot. A bank leányvállalatain keresztül mára teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál – a jelzáloghitelezéstől az alapkezelésen át az egészség- és nyugdíjpénztári megoldásokig.

Az OTP Bank Nyrt. Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja. Az OTP Csoport Kelet-Közép-Európában közel 1400 bankfiókot működtet, tizenegy országban mintegy 16 millió ügyfelet kiszolgálva, valamint megjelent a közép-ázsiai régióban, Üzbegisztánban is. Magyarország mellett az OTP további négy országban, Bulgáriában, Szlovéniában, Szerbiában és Montenegróban piacvezető a hitelállomány alapján.

Csányi Sándor egy fontos változást is bejelentett: miközben ő marad a bank elnöke, első számú vezetője, az OTP ma reggeli igazgatósági ülésén Csányi Sándor kezdeményezésére május elsejével

Pénteken délelőtt tartotta éves rendes közgyűlését az OTP, amelyen a Portfolio helyszíni beszámolója szerint most először vett részt Orbán Viktor miniszterelnök is. Csányi Sándor OTP-elnök a közgyűlést megnyitó beszédében emlékeztetett: az OTP történelmének legsikeresebb évét zárta 2024-ben. Az eredményeket illetően kiemelte: a profit magas, a költségszintet pedig az eddigi legalacsonyabbra sikerült leszorítani. Az elmúlt évek akvizíciós stratégiáját sikeresnek nevezte, folytatják a terjeszkedést.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!