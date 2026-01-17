3p

Vállalatok

Nagy változás jön péntektől Magyarországon

mfor.hu

Több ponton módosítja a kapcsolt vállalkozások dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettségeit az új transzferár-rendelet – hívja fel a figyelmet a Forvis Mazars könyvvizsgáló és adótanácsadó cég, amely az MTI-nek küldött közleményében a kapcsolt vállalkozások számára különösen fontosnak nevezi, hogy áttekintsék jelenlegi folyamataikat, és időben felkészüljenek az új előírások szerinti dokumentációra.

Az új transzferár-nyilvántartásról és a transzferár-adatszolgáltatásról szóló rendelet január 23-án lép hatályba – emlékeztetnek a közleményben. Az adótanácsadó kifejti: az új szabályozás több ponton egyszerűsíti a dokumentációs kötelezettségeket, ugyanakkor részletesebb elvárásokat fogalmaz meg például a hasznossági teszt, az adatbázis-kutatások és a szegmentálás területén. A rendelet egyik legfontosabb újdonsága a dokumentációs értékhatárok emelése: a helyi dokumentum esetében az összevont ügyletenként, szokásos piaci áron és áfa nélkül számított értékhatár 100 millió forintról 150 millió forintra emelkedett.

Fődokumentumot csak akkor kell készíteni, ha az adózó helyi dokumentumkészítési kötelezettség alá eső ügyleteinek szokásos piaci áron számított, áfa nélküli összértéke meghaladja az 500 millió forintot. Nem szükséges fődokumentumot készíteni akkor, ha a kapcsolt ügyletek éves összértéke meghaladja ezt az értékhatárt, de azok egyenként nem érik el a helyi dokumentumkészítési küszöböt – tájékoztattak. Költségátterhelések esetén szintén 500 millió forintos határ felett elegendő az egyszerűsített helyi dokumentum készítése, amelynek az új szabályozás szerint a funkcionális elemzés is része lesz. A rendelet jelentős változásokat vezet be az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások árazása terén, valamint előírja, hogy pénzügyi vagy nem pénzügyi szolgáltatások igénybevétele esetén hasznossági tesztet kell végezni, amit dokumentálni kell annak megállapítására, hogy az adott ügylet az adózó üzleti tevékenységéhez ténylegesen szükséges volt-e.

A tájékoztatás szerint részletes előírások vonatkoznak arra az esetre is, ha a tesztelt fél több tevékenységet végez, és az egyes tevékenységekre külön transzferár-elemzések készülnek. Ilyen esetekben a vállalati adatok szegmentálása és bemutatása kötelező. A rendelettervezettel ellentétben a végleges rendelet szerint a transzferár-nyilvántartások magyar, angol és német nyelven is elkészíthetők – ismertették. Az adótanácsadó szakértői szerint az érintettek dönthetnek úgy, hogy az új szabályozás rendelkezéseit már a 2025-ben kezdődő adóévre alkalmazzák, azonban a 2026-ban induló adóévek esetében az új szabályok alkalmazása már kötelező lesz.

(MTI)

