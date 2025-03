Nagy változás történt a hipermarketlánc hazai vezetésében

Március elsejétől Vincze Géza tölti be az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatói pozícióját – áll a kiskereskedelmi lánc lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásában. Mint írják, a szakember majdnem harmincéves, különböző modelleket követő, nagy nemzetközi üzletláncoknál szerzett kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik.

A közlemény ismerteti, Vincze Géza pályafutása során több nemzetközi kis- és nagykereskedelmi vállalatnál töltött be különböző pozíciókat. Karrierjét a Mars, Incorporated multinacionális cégnél kezdte, majd a METRO C&C csapatához igazolt, legutóbb pedig a Penny Magyarországnál dolgozott beszerzési igazgatóként. Innen érkezik most az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatói pozíciójába a tulajdonosokat képviselő felügyelőbizottság egyhangú felkérésére. A szakember a beszerzés mellett széleskörű tapasztalatokat szerzett az értékesítési, marketing és kontrolling területen is. Az áruházi és az online kereskedelemben is szakértőnek számít, a METRO-nál pedig a független kisvállalkozói szektor támogatása is a feladatkörébe tartozott, ahol B2B partnerekkel dolgozott együtt.

Vincze Géza számos helyen bizonyított már, most az Auchannál számítanak szakértelmére

Fotó: Auchan Magyarország

A szakember a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Idegenforgalmi és Szállodai Karán, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi kapcsolatok szakán szerzett diplomát.

Az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatójaként az a fő célkitűzése, hogy tovább erősítse a vállalat piaci pozícióját.

„Célom, hogy az eltérő kereskedelmi modellekben szerzett tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat – ahol csak lehetséges és indokolt – beépítsem az Auchan hiper- és szupermarketek, valamint online kereskedelem mindennapi működésébe. Ambíciónk, hogy látványos előrelépést érjünk el a kiskereskedelmi piacon, és középtávon a dobogós helyek egyikére kerüljünk. Ehhez kulcsfontosságúnak tartom az átgondolt kereskedelmi stratégián alapuló terjeszkedést, a versenyképes árakat és az egyedülálló választékot – ezekre fogok kiemelten fókuszálni. Emellett elengedhetetlen, hogy a vásárlók továbbra is elérjék a jól működő, megszokott szolgáltatásokat, és ezek minél több településen valamilyen formában rendelkezésre álljanak. Ehhez erősítenünk kell beszállítói kapcsolatainkat, és új partnerekkel bővíteni együttműködéseinket – olyan piaci szereplőkkel, akik támogatják törekvéseinket, és akik számára mi is hozzájárulhatunk vállalkozásuk sikeréhez. Ezt egy rugalmas és motivált csapattal kívánom megvalósítani, amely gyorsan és hatékonyan reagál az előttünk álló kihívásokra”

– mondta az Auchan Magyarország új ügyvezető igazgatója.