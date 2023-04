Nagy változásra lettünk figyelmesek a TV2 tulajdonosi szerkezetében

Fontos változás történt március 14-én az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. nyilvánosan elérhető céges dokumentumaiban. Míg addig a „Részvényesek adatai” rubrikában éveken át, a cég 2017. február 10-ei alapítása óta semmi nem szerepelt – ez nem szabálytalan –, a minap felbukkant egy név, Vida Józsefé.

Vida József kivásárolta a tulajdonostársait a TV2 részvényeinek többségét birtokló cégből. Fotó: Takarékbank

Aki az utóbbi években a takarékszövetkezeti integráció befejezésének levezénylése kapcsán vált ismertté. 2021 végén távozott a Takarékbank elnök-vezérigazgatói, illetve a Takarékbank, az MKB és a Budapest Bank május 1-jén bekövetkező egyesülését előkészítő Magyar Bankholding vezérigazgatói posztjáról, de azért a Takarék Jelzálogbank Nyrt. igazgatósági elnöki tisztségén keresztül még kötődik a bankszakmához. Nem változott azonban a Mészáros Lőrinchez fűződő baráti viszonya, ennek is tudható be, hogy ő a felcsúti milliárdos nagyvállalkozó cégbirodalma központi eleme, a Budapesti Értéktőzsdén szereplő Opus Global Nyrt. igazgatóságának az elnöke.

A szélesebb nyilvánosság előtt azonban Vida inkább a TV2 kapcsán vált ismertté. Túlzás nélkül lehet állítani, hogy 2019 áprilisában bombaként robbant a hír, hogy megbízottjai útján előrehaladott tárgyalásokat folytat az Andy Vajna három hónappal korábbi halála miatt gazdátlanná vált TV2 Média Csoport Zrt. megvásárlásáról.

Vevőként azonban nem Vida, hanem az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. lett megjelölve. Csupán e közlésből lehetett értesülni arról, hogy Vidának köze lehet ehhez a céghez, hiszen – mint azt cikkünk elején említettük – a hivatalos cégiratokban egyetlen tulajdonos sem volt feltüntetve.

Némi utánajárással sikerült csak kideríteni, hogy az Abraham Goldmannt Vida alapította, ám később hárman is beszálltak mellé: a Mészáros Csoportnak dolgozó Gál Miklós, aztán az ő kisebbségi tulajdonában lévő Arthur Bergmann Jogi, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft., valamint az Adam Goldenberg Kft., amely gazdájaként a nadapi illetőségű Nagy Szilvia szerepel. A négy tulajdonos testvériesen, 25-25 százalékos arányban osztozott meg az Abraham Goldmann 70 millió forintos jegyzett tőkéjén.

Ez a felállás változott meg idén március idusa előtt egy nappal. A cégiratokban kitöltődött a részvényes rubrika, ám abban csak Vida neve szerepel, méghozzá egyedüli részvényesként.

A saját vállalkozásaimra szeretnék koncentrálni – indokolta az Abraham Goldmannból való kiszállását lapunk megkeresésére az addig a saját és az Arthur Bergmannon keresztül legnagyobb részvényes Gál Miklós. A 100 leggazdagabb magyar között 2022-ben 21 milliárd forintos vagyonával 82. üzletember alapvetően a pénzügyi szektorban (hitelezésben, lízingben, faktoringban) és a turisztikában utazik, emellett felszámolási eljárásokban is aktív.

Gálék távozása után tehát Vida maradt az egyedüli részvényese az Abraham Goldmannek, amely közvetve, több áttételen keresztül a legnagyobb tulajdonosa a 14 csatornából álló médiaportfoliót igazgató TV2 Médiacsoport Zrt.-nek, mely értéke 36 milliárd forintra tehető, más kérdés, hogy ezzel szemben jelentős, közel 30 milliárdos hitelállomány áll.

A három közvetlen TV2-részvényes közül a legnagyobb, 44,33 százalékos pakettet birtokló Magyar Broadcasting Co. Zrt. csaknem egésze, 99,98 százaléka az AV Progress Befektetési Kft.-é, 0,02 százaléka felett pedig a BusinessHelp Szervező, Tervező és Tanácsadó Kft. diszponál. Az AV-nak viszont teljes egészében a BusinessHelp a tulajdonosa, amelynek bizalmi vagyonkezelője az Abraham Goldmann – ezzel a kör be is zárult.

A BusinessHelp közvetlenül is birtokol 31,5 százalékot a TV2 Médiacsoport Zrt.-ben. Amelynek harmadik direkt gazdája, a 24,17 százalékos pakettel rendelkező IKO Holding Kft. mögött már Mészáros Lőrinc is felbukkan. Az ő Status Capital Zrt. nevű vállalkozása kezeli ugyanis azt a Status MPE Magántőkealapot, amely 34 százalékos üzletrésszel rendelkezik az IKO-ban. Utóbbiban további 17 százaléka van a fentebb már megismert AV Progress Befektetési Kft.-nek, 49 százaléka pedig a HUNMedia Befektetési Zrt.-nek, amely egyedüli részvényeseként egy érdi magánszemély, Paulovics Ágnes szerepel a nyilvános cégiratokban.

Azt ne kérdezzék, hogy mi értelme van a TV2 Médiacsoport Zrt. meglehetősen összekuszálódott céghálójának, mert arra mi sem tudjuk a választ.

