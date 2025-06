Nagy változást hoz a július: ez több százezer embert érint

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A NAV jelezte: érdemes felkészülni a változásra, még akkor is, ha idén nem kell arányosítani, vagyis a teljes évre járó kerettel, a 120 nappal lehet számolni a július 1. és december 31. közötti időszakban.

A változás a filmipari statisztaként történő munkavégzésre, mint az alkalmi munka egyik válfajára is vonatkozik – emelte ki a NAV.

A második félévtől viszont, ha a munkavállaló idénymunkára vagy alkalmi munkára több alkalommal létesít munkaviszonyt, ezek együttes időtartama egy naptári évben akkor is legfeljebb 120 nap lehet. Eddig tehát akár az egész évet végigdolgozhatta egy munkavállaló ezekben a foglalkoztatási formákban, csak négyhavonta más-más munkáltatónál. Mostantól azonban csak az számít, hogy a munkavállaló hány napot dolgozott egyszerűsített foglalkoztatásban, munkanapjai összeadódnak, tekintet nélkül a munkáltatóra.

Július 1-jétől senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idénymunkában és alkalmi munkában; havonta átlagosan 300 ezren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

