Nagy változást jelentett be a 4iG

Az új működés kialakítását követően a 4iG Nyrt. stratégiai befektetési holding szerepkört tölt be, így az átalakítás középpontjában a stratégiai tulajdonosi szerep és a napi operatív működés tudatos szétválasztása áll, összhangban a Csoport méretével, üzletági sokszínűségével és nemzetközi ambícióival – közölte a vállalat.

Az átalakítást egyrészt a Csoport egyre erősödő nemzetközi fókusza indokolja, mivel a 4iG az elmúlt években több iparágban, eltérő üzleti és szabályozási környezetben, növekvő súllyal van jelen a nemzetközi piacokon, ami új irányítási és működési megközelítést tesz szükségessé. Másrészt a növekedés egyik meghatározó jövőbeli motorja az űr- és védelmi ipari üzletág, amely önálló stratégiai súlyt képvisel a Csoporton belül. A 4iG űr- és védelmi ipari holdingvállalata (4iG SDT) előtt jelentős növekedési lehetőségek állnak, a Csoport célja pedig az, hogy ezen a területen a régióban komplex védelmi ipari integrátort hozzon létre, erős nemzetközi ipari, technológiai és pénzügyi partnerségekre építve.

Mindezekre reagálva az irányítási modell átalakításának célja egy olyan hatékony és rugalmas struktúra kialakítása, amely erősíti az átláthatóságot és a felelősségi körök egyértelműségét. Az új modellben a csoportszintű stratégiai ügyek irányítása, valamint a működés felügyelete elkülönül az üzletágak napi operatív irányításától, lehetővé téve a gyorsabb piaci reakciókat, a fókuszált végrehajtást és a teljesítményalapú működést.

A 4iG székházában fontos döntéseket hoztak

Megújuló csúcsszervezet, új irányítási modell

Az átalakítás részeként 2026. január 15-től a 4iG Nyrt. irányítási struktúrája megújul. A korábbi, klasszikus vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesi felépítés megszűnik, helyét üzletági és funkcionális felelősségi körökre épülő alelnöki struktúra veszi át. A 4iG Csoport stratégiai irányítását, az üzletágak működésének és pénzügyeinek felügyeletét, valamint a kormányzati és nemzetközi üzleti kapcsolatok irányítását a 4iG Nyrt. Igazgatósága látja el, élén Jászai Gellért elnök-vezérigazgatóval, aki a társaság főrészvényeseként meghatározó szerepet tölt be a Csoport stratégiai vezetésében, munkáját pedig az általa irányított hat alelnök támogatja:

Tomcsányi Gábor – a 4iG Csoport működéséért felelős alelnök

Thurzó Csaba – a 4iG Csoport pénzügyeiért felelős alelnök

Sárhegyi István – Kormányzati kapcsolatokért, valamint az űr- és védelmi iparért felelős alelnök

Fekete Péter – Nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnök

Tóth Béla – Informatikáért felelős alelnök

Blénessy László – Nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök

Linczényi Aladin, korábbi általános alelnök leköszön pozíciójáról, valamint a 4iG Nyrt.-nél és a Csoport vállalatainál betöltött igazgatósági tisztségeiről. A jövőben közvetlenül Jászai Gellért elnök-vezérigazgató munkáját támogatja főtanácsadóként.

Üzletági irányítás erősítése: önálló holdingstruktúrák

A megújult irányítási modell következményeként a korábbi központosított holdingirányítást üzletági irányítás váltja fel. Az összesen négy stratégiai üzletág önálló menedzsmentet és szervezeti kereteket, döntési kompetenciákat és felelősséget kapnak, miközben továbbra is illeszkednek a csoportszintű stratégiai célrendszerbe.

Az új felépítés

Fotó: 4iG Ennek részeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. önálló szervezettel rendelkező holdingvállalattá válik, amely a jövőben a hazai és nyugat-balkáni érdekeltségek irányítását egy kézben fogja össze. A társaság közgyűlése 2026. január 15-i hatállyal Tábori Tamást nevezte ki elnök-vezérigazgatónak, aki korábban a 4iG Nyrt.-nél a távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót töltötte be. Feladata, hogy 2026. június 30-ig kialakítsa a holdingvállalat szervezetét és funkcionális működését, illetve irányítsa a 4iG Csoport hazai távközlési érdekeltségeit (One Magyarország, 2Connect, PR-Telecom, Netfone) és a nyugat-balkáni leányvállalatait (One Montenegro, One Albánia), valamint az Észak-Macedón piacra lépést. A tervek szerint Tábori Tamás 2027. január 1-jétől a 4iG Csoport távközlési alelnökeként folytathatja munkáját.

A 4iG Csoport 2024-ben szervezte önálló üzletágba űr- és védelmi ipari tevékenységeit, létrehozva a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-t (4iG SDT), amely az iparág globális növekedési lehetőségeit hatékonyabban kihasználó, integrált működési modellben fogja össze a Csoport ezen területhez kapcsolódó érdekeltségeit. A 4iG SDT a piaci és technológiai sajátosságokhoz, valamint a leányvállalatok kompetenciáihoz igazodva működését öt fő üzletágba szervezte: az űripar, a légiipar, a szárazföldi rendszerek, a fegyver- és lőszergyártás, valamint a kiber- és védelmi digitalizáció. A társaság élén az alapítás óta vezérigazgatóként dr. Sárhegyi István áll, aki a jövőben elnök-vezérigazgatóként irányítja az űr- és védelmi ipari szakholding működését, iparági együttműködéseit és növekedési stratégiáját, illetve immáron a 4iG Csoport kormányzati kapcsolatokért, valamint űr- és védelmi iparért felelős alelnökeként is.

A 4iG Informatikai Zrt. a Csoport informatikai és rendszerintegrációs tevékenységeinek szakmai központja, amely elsősorban az állami, nagyvállalati és nemzetközi ügyfelek számára nyújt komplex IT-szolgáltatásokat. A társaság 2025 januárjától önálló vállalatként működik, a 4iG Nyrt.-ből történő kiválással jött létre. Az üzletág a megújult irányítási modellben önálló operatív fókusszal működik tovább Tóth Béla, a 4iG Csoport informatikáért felelős alelnökének stratégiai felügyelete mellett.

A 4iG Csoporton belül új üzletágként jön létre a 4iG International Digital Infrastructure Zrt., amely szintén elkülönült irányítási struktúrával működik, és kifejezetten a nagy léptékű, határokon átnyúló infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására fókuszál. Az üzletág ernyője alá tartoznak azok a nemzetközi projektek, amelyek Észak-Afrika és Európa, illetve a Közel-Kelet közötti digitális összeköttetések kiépítését célozzák, beleértve az Észak-Afrikát Albániával összekötő tenger alatti adatkábel-rendszer megvalósítását – amely beruházás az Európai Bizottság támogatását is élvezi –, valamint az ehhez kapcsolódó szárazföldi vezetékes összeköttetések és az AI képességeket támogató adatközponti infrastruktúrák kialakítását. Az üzletág szervezeti és stratégiai kialakítása a nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök, Blénessy László feladata.