Nagy változást jelentett be a Mol

A döntés célja, hogy a Mol működése rugalmasabbá, gyorsabban reagálóvá és átláthatóbbá váljon. Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel. A lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez.

Az új szerkezet szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak – Upstream, Downstream és Retail – önálló társaságokként működnek tovább, a Mol 100 százalékos tulajdonában. A holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulási programját is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése.

Kapcsolódó cikk Baj van Magyarország szomszédjában – a Mol drasztikus lépésre készül A döntést Szijjártó Péter jelentette be.

Az új struktúrára való áttérés befejezése a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan 2026. március 30-ig lezajlik. Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel. A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja – közölte az olajcég.

(MTI)