Nagy változást jelentett be a patinás magyar gyár

Tavaly elindult a forgógépgyár 12 millió euró értékű átfogó modernizációja is, amely a megújulóenergia-szektor igényeire szabott, modern gépek csúcstechnológiás gyártását célozza.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. átalakulása zártkörűen működő részvénytársasággá több, mint jogi változás, a névváltás egy átfogó megújulási folyamat része. A cél, hogy a következő években a társaság ne csak gyártóként, hanem technológiai és tudásalapú partnerként is szerepet kapjon a nemzetközi piacon, ami egyúttal lehetővé teszi új típusú együttműködések kialakítását és a piaci kihívásokra való gyorsabb reagálást is.

