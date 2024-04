Nagyágyúval szövetkezhet a Szegedre tartó BYD

Kína legnagyobb konnektorból tölthető és tisztán akkumulátoros elektromos autókat gyártó vállalata, a Szegeden gyárat építő BYD 2022 óta a leggyengébb negyedéves gyorsjelentését tette közé az idén január és március közti időszakról beszámolva - írta a Reuters.

A szokásosnál gyengébb lett a bizonyítvány

Fotó: BYD

Az árbevétel növekedése négy éve nem látott lassú tempóra csökkent a villanyautók iránti kereslet gyengébb bővülése és öldöklő árverseny miatt.

Az árbevétel 4, a nettó profit 10,6 százalékkal nőtt az elmúlt év első három hónapjához képest. Így az előbbi 124,94 milliárd jüan (6372 milliárd forint), a nyereség pedig 4,57 milliárd (233 milliárd forint) jüan lett. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a BYD számai még mindig jobbak a Tesláénál. Az amerikai vállalat 2020, a koronavírus-járvány kitörése óta először könyvelt el árbevétel-csökkenést 2024 első negyedében.

Tesla kontra BYD

Ugyanakkor a Tesla visszavette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának járó koronát kínai versenytárástól, amit a BYD 2023-ban vett el tőle.

A kínai cég két fronton harcolt az elmúlt hónapokban. Egyrészt bemutatta U7 típusát, ami egy ultraluxus modell, továbbá a pekingit autókiállításon megjelent a vállalat Denza prémium márkájának első szedánjával. Másrészt a tömegautók szegmenségben tovább csökkentette árait, hogy lépést tartson több tucatnyi hasonló stratégiát követő versenytársával. Az ebben a szegmensben megjelenő friss modelljei ára 5-20 százalékkal alacsonyabb a korábbi változatokénál.

Barátkozás a másik kínai óriással

A Goldman Sachs bankház legutóbbi piaci elemzésében azt jósolta, hogy a konnektorból tölthető és a tisztán akkumulátoros autókon elérhető profit Kínában kisebb lesz idén, mint 2023-ban volt. Ha tovább mélyül az árverseny, akkor a villanyautó-gyártó vállalatok eredménye negatívba fordulhat. A BYD idén ötödével akarja növelni termelését, miközben a számtalan kínai elektromosautó-gyártó öldöklő versenyre kényszeríti.

Sok találgatás jelent meg arról, hogy az autógyártásba nemrégiben bekapcsolódott Xiaomi mobiltelefongyártó együttműködhet a BYD-vel. Ezt a lehetőséget erősíti, hogy az autógyártó alapítója, Vang Csuang- fu és a telefoncég alapítója, Lej Csün felkeresték egymás cégeinek kiállítási helyszínét a pekingi show-n. Lej arról beszélt, hogy erősíteni akarja a Xiaomi együttműködését a BYD-val.