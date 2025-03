Nagyon megtalálta a számítását a BYD Magyarországon

A hazai gazdasági társaságok március végéig igényelhetnek még járművenként 2,8-4 millió forint támogatást tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. Egy pályázó akár 64 millió forintot is elnyerhet flottája zöldítéséhez. A fejlesztésekkel a céges járműparkok üzemeltetési-karbantartási költségei csökkenthetők – közölték.

A már említetteken túl a Tesla Model 3 és a BYD Seal, Dolphin közé csak a Volvo EX30-a furakodott be. A vállalati e-autó programban mostanáig igényelt 6800 elektromos jármű bő harmada a két élmenő óriáscég terméke.

A tavaly novemberig biztos befutónak tűnő BYD ATTO 3 leszakadása tetemessé nőtt, a kínai gyártó legkedveltebb típusa most fordult 550 igénylés fölé. A 250-es határt átlépők egyetlen kivétellel e gyártók kínálatából kerülnek ki.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!