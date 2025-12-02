Nagyon mozgolódik a hadiipar, Jászai Gellérték sem akarnak kimaradni

A 4iG Csoportnál tett látogatást az Egyesült Arab Emírségek vezető védelmi ipari vállalatcsoportja, az EDGE Group delegációja Hamad Al Marar vezérigazgató vezetésével – számolt be Jászai Gellért elnök személyes LinkedIn-oldalán.

A felek áttekintették a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt., valamint az EDGE közötti együttműködés jelenlegi szakaszát, amely az aero-, illetve a fegyver- és lőszeripari területekre is kiterjed. A két vállalat stratégiai partnerként tekint egymásra több védelmi ipari szegmensben.

A 4iG Csoport és az EDGE Group vezetése

Fotó: LinkedIn / Jászai Gellért

A megbeszélés egyik témája a 4iG SDT és az EDGE brazil leányvállalata, a Condor között létrejött előzetes megállapodás volt. Ennek keretében a felek nem halálos, az emberélet kioltására nem alkalmas védelmi technológiák közös fejlesztését és alkalmazását vizsgálják, amelyek korszerű megoldásokat nyújtanak modern haderők és rendvédelmi szervek számára. A vállalatok egy közös tesztbemutatót készítenek elő a Magyar Honvédség és hazai rendvédelmi szervek számára, ahol a Condor eszközei és a 4iG SDT kompetenciái egyaránt bemutatkoznak.

Jászai Gellért kiemelte: a jelenlegi geopolitikai környezetben különösen fontos a nemzetközi stratégiai partnerségek erősítése és a közös technológiai fejlesztések előmozdítása. „Elkötelezettek vagyunk az együttműködésünk további bővítése mellett, és várakozással tekintünk közös munkánk folytatása elé” – fogalmazott a cégcsoport elnöke.