Nagyon pörögtek a magyar meccsek, de most jön a java

Mennyit kap az MLSZ az Adidastól? Ki nyeri a sportszermárkák versenyét?

A nagy labdarúgó tornákat a csapatok mellett a szponzorok versengése is jellemzi. Egy-egy sikeres szereplés, vagy új sztár feltűnése a sportszergyártók számára is eurómilliókban mérhető nyereséget jelenthet. Nem véletlen van a legesélyesebb csapatokért nagy versengés, és kicsit kifordítva, de itt is érvényesül Puskás Ferenc örökbecsű mondása a "Kis pénz – kis foci, nagy pénz – nagy foci".