Nagyot dobott a Kifli anyavállalata Bécsben

A Rohlik Group bécsi központja a világon elsőként vezeti be a valós idejű rendeléskezelést az AutoStore, úgynevezett rácsos feldolgozó rendszerében. Az AutoStore technológia lényege egy kocka elven felépített megoldás, amelynél a tárolási rendszer tetején futó robotok végzik a raktári műveleteket, így az alkalmazási hely méreteihez igazítható.

A partnerség célja, hogy világszerte következő generációs automatizálási megoldásokat juttasson el az élelmiszer-kiskereskedőkhöz – közölte a cég.

Bécsben már megvalósították a kitűzött célt

Fotó: DepositPhotos.com

A kézi válogatás feleslegessé válhat

A Veloq technológiájával ötvözött megoldás az összekészített rendeléseket automatikusan, szállítási útvonal szerint rendezi el, megszüntetve a kézi válogatást, gyorsabbá téve a folyamatot, egyben csökkentve a költségeket. A fejlesztés révén több mint 20 ezer termék készíthető össze akár 30 percen belül, még a friss, a szárazáru, a fagyasztott és a gyógyszer kategóriákban is.

Az együttműködés értelmében a Veloq az AutoStore megoldásainak hivatalos szállítójává válik, ötvözve az AutoStore robotikai platformját a Veloq saját fejlesztésű mesterséges intelligencián alapuló szoftverével, illetve operatív szakértelmével. A két vállalat egy olyan modellt hozott létre, amely a nagy, központi raktáraktól a kisebb lokális egységekig minden élelmiszer-kiskereskedőknek lehetőséget ad a még gyorsabb, frissebb és fenntarthatóbb kiszállításra.

Kapcsolódó cikk Vihar előtti csendről árulkodnak a legfrissebb kiskereskedelmi számok Csak a fogyasztás mentheti meg a gazdaságot.

Új globális mérce az intelligens logisztikában

Tomáš Čupr, a Rohlik Group alapítója és vezérigazgatója így fogalmazott: „Ez nemcsak számunkra, hanem az egész élelmiszeripar számára mérföldkő. Az AutoStore-ral közösen megmutatjuk, hogyan teheti elérhetőbbé, gyorsabbá és fenntarthatóbbá az élelmiszer-kiszállítást a csúcstechnológia. A Rohliknál mindig hittünk abban, hogy a technológia az embereket szolgálja – segítve a családokat, hogy jobban és tudatosabban étkezzenek. A bécsi központ a példa arra, mi történik, ha ez a vízió jelentős innovációval találkozik.”

„Az élelmiszer-kiskereskedelem gyors átalakuláson megy keresztül. A kereskedők egyre nagyobb elvárásokkal, munkaerőhiánnyal és költségekkel küzdenek – miközben a vásárlók továbbra is frissességet és megbízhatóságot várnak el” – mondta Mats Hovland Vikse, az AutoStore vezérigazgatója.

Bizonyított teljesítmény bővítésre optimalizálva

A Veloq platformja már öt európai piacon működik sikeresen, az alábbi eredményekkel:

94 százalékos rendelési pontosság és pontos kiszállítás

90 feletti ügyfél-elégedettségi mutató (NPS)

30 perces rendelés-előkészítés, valamint három órán belüli kiszállítás

A bécsi létesítményt hét hőmérsékleti zónára osztották, integrálva a friss pékáru, valamint a gyógyszer kategóriát, az AI-alapú útvonaltervezést és a volumenalapú kiválasztást – a maximális hatékonyság és a minimális pazarlás érdekében.

Globális célok

A Veloq és az AutoStore világszerte bevezeti az élelmiszeripari automatizálási rendszert, hogy kielégítsék a nagy teljesítményű, AI-alapú logisztikai infrastruktúra iránti növekvő igényt. Már előkészítés alatt áll az észak-amerikai terjeszkedés, és a partnerek várakozása szerint a bécsi modell gyorsan és hatékonyan adaptálható további piacokon is.

Miért jelentős ez az együttműködés