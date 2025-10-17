Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Vállalatok Ausztria Kiskereskedelem Kifli.hu

Nagyot dobott a Kifli anyavállalata Bécsben

mfor.hu

A Kifli.hu anyavállalata, a Rohlik-csoport informatikai cége, a Veloq bemutatta a világ legfejlettebb, mesterséges intelligencián alapuló, online élelmiszer-kiskereskedelmi központját Bécsben. A bejelentés egy globális együttműködés kezdetét is jelenti a német AutoStore-ral, az intelligens rendelés-feldolgozás vezető fejlesztőjével.

A Rohlik Group bécsi központja a világon elsőként vezeti be a valós idejű rendeléskezelést az AutoStore, úgynevezett rácsos feldolgozó rendszerében. Az AutoStore technológia lényege egy kocka elven felépített megoldás, amelynél a tárolási rendszer tetején futó robotok végzik a raktári műveleteket, így az alkalmazási hely méreteihez igazítható.

A partnerség célja, hogy világszerte következő generációs automatizálási megoldásokat juttasson el az élelmiszer-kiskereskedőkhöz – közölte a cég.

Bécsben már megvalósították a kitűzött célt
Bécsben már megvalósították a kitűzött célt
Fotó: DepositPhotos.com

A kézi válogatás feleslegessé válhat

A Veloq technológiájával ötvözött megoldás az összekészített rendeléseket automatikusan, szállítási útvonal szerint rendezi el, megszüntetve a kézi válogatást, gyorsabbá téve a folyamatot, egyben csökkentve a költségeket. A fejlesztés révén több mint 20 ezer termék készíthető össze akár 30 percen belül, még a friss, a szárazáru, a fagyasztott és a gyógyszer kategóriákban is.

Az együttműködés értelmében a Veloq az AutoStore megoldásainak hivatalos szállítójává válik, ötvözve az AutoStore robotikai platformját a Veloq saját fejlesztésű mesterséges intelligencián alapuló szoftverével, illetve operatív szakértelmével. A két vállalat egy olyan modellt hozott létre, amely a nagy, központi raktáraktól a kisebb lokális egységekig minden élelmiszer-kiskereskedőknek lehetőséget ad a még gyorsabb, frissebb és fenntarthatóbb kiszállításra.

Új globális mérce az intelligens logisztikában

Tomáš Čupr, a Rohlik Group alapítója és vezérigazgatója így fogalmazott: „Ez nemcsak számunkra, hanem az egész élelmiszeripar számára mérföldkő. Az AutoStore-ral közösen megmutatjuk, hogyan teheti elérhetőbbé, gyorsabbá és fenntarthatóbbá az élelmiszer-kiszállítást a csúcstechnológia. A Rohliknál mindig hittünk abban, hogy a technológia az embereket szolgálja – segítve a családokat, hogy jobban és tudatosabban étkezzenek. A bécsi központ a példa arra, mi történik, ha ez a vízió jelentős innovációval találkozik.”

„Az élelmiszer-kiskereskedelem gyors átalakuláson megy keresztül. A kereskedők egyre nagyobb elvárásokkal, munkaerőhiánnyal és költségekkel küzdenek – miközben a vásárlók továbbra is frissességet és megbízhatóságot várnak el” – mondta Mats Hovland Vikse, az AutoStore vezérigazgatója.

Bizonyított teljesítmény bővítésre optimalizálva

  • A Veloq platformja már öt európai piacon működik sikeresen, az alábbi eredményekkel:
  • 94 százalékos rendelési pontosság és pontos kiszállítás
  • 90 feletti ügyfél-elégedettségi mutató (NPS)
  • 30 perces rendelés-előkészítés, valamint három órán belüli kiszállítás

A bécsi létesítményt hét hőmérsékleti zónára osztották, integrálva a friss pékáru, valamint a gyógyszer kategóriát, az AI-alapú útvonaltervezést és a volumenalapú kiválasztást – a maximális hatékonyság és a minimális pazarlás érdekében.

Globális célok

A Veloq és az AutoStore világszerte bevezeti az élelmiszeripari automatizálási rendszert, hogy kielégítsék a nagy teljesítményű, AI-alapú logisztikai infrastruktúra iránti növekvő igényt. Már előkészítés alatt áll az észak-amerikai terjeszkedés, és a partnerek várakozása szerint a bécsi modell gyorsan és hatékonyan adaptálható további piacokon is.

Miért jelentős ez az együttműködés

  • Új globális szabványt állít a sebesség és a pontosság terén.
  • Adaptálható automatizálást kínál bármilyen telephelyméretre.
  • Csökkenti a munkaerőigényt, a költségeket és a pazarlást.
  • Világszinten lehetővé teszi a fenntartható, aznapi kiszállítást.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A 4iG elnöke már most fontos amerikai vendéggel találkozott Budapesten

A 4iG elnöke már most fontos amerikai vendéggel találkozott Budapesten

Budapesten találkozott Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, és Kam Ghaffarian, az Axiom Space társalapítója. A megbeszélésen a felek űripari és potenciális energetikai együttműködésekről egyeztettek – közölte a cég.

Ezt hozza a Donald Trump-Orbán Viktor barátság: újabb beruházásról posztolt Szijjártó Péter

Ezt hozza a Donald Trump-Orbán Viktor barátság: újabb beruházásról posztolt Szijjártó Péter

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Északra tart a magyar fapados, örülhetnek a LEGO-rajongók

Északra tart a magyar fapados, örülhetnek a LEGO-rajongók

Két új városba repül a WizzAir decembertől Budapestről. Célkeresztben Tallin és Billund.

Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

A piac mellett 11 ezer négyzetméteren nyílt meg az új bevásárlóközpont.

Döbbenet: sok ezer milliárd forint esett ki a magyar gazdaságból

Döbbenet: sok ezer milliárd forint esett ki a magyar gazdaságból

Ezt eredményezte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége társelnöke szerint, hogy a GDP-hez viszonyított beruházási aktivitás az elmúlt 3-4 évben 28-ról 20 százalékra csökkent. 

Új amerikai gyorsétteremlánc tette be a lábát Budapestre

A New Orleansból származó, világhírű csirkemárka, a Popeyes hivatalosan is megérkezett Magyarországra: első éttermét a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyitotta meg. A megnyitóra több száz vendég érkezett, sokan már kora reggel sorban álltak, hogy elsőként kóstolhassák meg a márka cajun fűszerezésű, ikonikus The Chicken Sandwichét, amely helikopterrel érkezett egy hatalmas dobozban a Westend tetejére, ahol egy jazz-zenekar köszöntette az éhes rajongókat.  

Meglepő dolgokat vallottak be a magyar kkv-k

Meglepő dolgokat vallottak be a magyar kkv-k

A makrogazdasági mutatókhoz képest meglepően optimista a hazai kkv-k hangulata – olvasható ki a VOSZ Barométer felmérés friss, harmadik negyedévre vonatkozó számaiból.

Stihl-fűrész

Felbőgnek a Stihl-fűrészek a magyar határnál

Felavatták a Stihl nagyváradi üzemét szerdán.

A ZalaZone

Megalakult a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpálya működtetésére

Jogilag, szakmailag és fizikailag is önálló entitásként megalakult Zalaegerszegen a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpályának és környezetének működtetésére, fejlesztésére – közölte Palkovics László a kuratórium elnökeként kedden a megalakulást követő sajtótájékoztatón.

A Borsodi rendkívüli körülmények között is fenntartható

A Borsodi rendkívüli körülmények között is fenntartható

A Borsodi Sörgyár idén, immár hetedik alkalommal készítette el fenntarthatósági jelentését, amely a megelőző év gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseit foglalja össze.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168