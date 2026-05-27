Nagyot fordított a Hungaroring a tavalyi veszteségén

„Ha nincs a Covid meg ez a beruházás, szerintem ma már nem lenne Magyar Nagydíj” – mondta Gyulay Zsolt pár napja a penzcentrum.hu-nak.

Mindezt azzal kapcsolatban jelentette ki, hogy szerinte a magyarok ott váltották meg igazán a jegyüket a jövőre nézve, amikor a Covid alatt megrendezték a futamot, így az osztrákokkal együtt gyakorlatilag életben tartották a világbajnokságot.

„Mi már 2015 környékén jeleztük a kormányzat felé, hogy ha nem fejlesztünk, el fogják vinni innen a Forma–1-et. És amikor megjött a Liberty, teljesen egyértelművé tette, hogy ez már nem Bernie Ecclestone világa, ahol lehetett egy kicsit jóban lenni, itt cselekedni kellett” – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

A Hungaroring első embere az interjúban az elmúlt három év során véghez vitt többlépcsős felújítások fontosságát is kiemelte, amelyek keretében teljesen új főépületet, főlelátót, paddockot és főbejáratot létesítettek. Külön kiemelte a főlelátó tízezer ülőhelyének kulcsszerepét, elmondása szerint „ezt a minimálprogramot mindenképpen teljesíteni kellett”, mert „ha ez nem készül el, akkor az idén lett volna az utolsó Magyar Nagydíj.”

Bár sokan mondják, hogy a Hungaroring sokba kerül Magyarországnak, Gyulay fontosnak tartotta épp ezért tisztázni, hogy a Hungaroring Sport Zrt. nem kap pénzt a működésére. A jegybevételből és a pályahasznosításból tartják fenn az ország legnagyobb sportingatlanát, és ebből rendezik meg a versenyeket is. A jogdíjat valóban az állam fizeti ki, de az a pénz sokszorosan visszajön a gazdaság más területein. Szállodákban, vendéglátásban, turizmusban, országimázsban. És szerinte nincs még egy ilyen rendezvény Magyarországon.

Nagy ráncfelvarráson esett át a Hungaroring, és még nincs vége

Fotó: DepositPhotos.com

A pálya jelenleg 2032-ig rendelkezik szerződéssel a Forma-1-es nagydíjak rendezési jogára. Abban az évben majd a 47. Magyar Nagydíjra kerül majd sor, ami Gyulay szerint a pálya vezetői által az 1986-os kezdetek óta elvégzett folyamatos munkát, a megújulásra és alkalmazkodásra való készséget dicséri. Ez az oka annak is, hogy a régió más országai és helyszínei, mint Brno, a Slovakia Ring vagy Poznan mindmáig másodvonalban maradtak a Hungaroring mögött.

A harmadik csillag kicsit csúszott

A beszámoló kitér arra is, ahhoz, hogy egy Forma-1-es szervezet elérjen egy bizonyos besorolást, minden kategóriában teljesítenie szükséges az adott szinthez és az az előtti szintekhez tartozó összes feltételt. 2024-ben a Hungaroring megkapta a 2. csillagot, 2025-ben pedig az utolsó, 3. csillag megszerzése volt a cél, ám – mint írják – ez egy folyamat, és az ehhez kapcsolódó környezetirányítási rendszer (ISO14001 szabványrendszer) bevezetése áthúzódott 2026-ra. Tehát ezt már 2026-ban kapták meg.

A cég nyilvános beszámolójából az derül ki, hogy a társaság 2025-ben is vissza nem térítendő állami költségtérítésben részesült a Forma–1-es Magyar Nagydíj megrendezéséhez. A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott állami támogatás összege 18,6 milliárd forint volt.

És akkor jöjjön a többi szám

Nos, a tavalyi jubileum után a 41. Forma–1-es futamára fókuszáló cég számai is alátámasztják Gyulay optimizmusát.

Például az elmúlt öt év legnagyobb árbevételét érte el a cég, a 2024-es 12 milliárd forintos árbevétel után tavaly 13,9 milliárdot, azaz közel 14 milliárd forintot abszolvált. A cégbeszámoló szerint az árbevételnövekedést elsősorban a Forma–1-hez kapcsolódó jegyértékesítés bevétele eredményezte. Sőt, az árbevétel lehetett volna magasabb is, de a versenypálya-hasznosítási bevételek alacsonyabbak lettek a korábbi évekhez képest, amelynek oka a Stratégiai Fejlesztési Program kivitelezési munkálatai és ezáltal a hasznosítható pályaidő jelentős csökkenése.

Kapcsolódó cikk Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány Három sportrendezvény-szervező cég kaphatja.

De a nyereségben történt változás még szembetűnőbb. A 2024-es közel 26 ezer forintos veszteséget sikerült a cégnek 2025-ben 552 millió forintra feltornásznia. Osztalékot tavaly nem fizettek.

A tavaly befektetett eszközökre tavaly jóval, nettó 36 milliárd forinttal, azaz 64,3 százalékkal többet kellett költeniük az előző évhez képest. Emellett 47,9 milliárd forint értékben valósítottak meg beruházásokat 2025-ben – ami már a 29,6 milliárd forintos nyitó beruházáson felül értendő. Sőt, még továbbiak várhatóak, hiszen a befejezetlen beruházások záró állománya 76,5 milliárd forint, amely elsősorban a Stratégiai Fejlesztési Program II. ütemének támogatásból és egyéb saját forrásból végrehajtott beruházásokat tartalmazza.

A beszámoló arra is kitér, hogy 2025-ben az értéknövelő fejlesztések (befejezett beruházások) 957,7 milliárd forint értéket képviselnek.

Szintén pozitív eredmény, hogy a Hungaroring Sport Zrt. saját tőkéje is nőtt, a korábbi 12,5 milliárdról 13,1 milliárd forintra.

A személyi jellegű ráfordításokra 2025-ben 1,27 milliárd forintot költöttek, ami 25,6 százalékkal több, mint 2024-ben. Ez a kollektíva létszámbővüléséből (36 helyett már 56 főt foglalkoztatnak) és a tulajdonosi elvárásokkal összhangban végrehajtott béremelésből adódott.

A cég a választott tisztségviselőinek összességében 38,9 millió forint tiszteletdíjat fizetett, ebből az igazgatóság elnökének, Gyulay Zsoltnak 9,6 millió forint jutott, míg az igazgatósági tagoknak kifizetett tiszteletdíj összesen 18,5 millió forint volt. A felügyelőbizottság elnökének, Dr. Hajdu Zoltánnak 4,8 millió forint jutott, a felügyelőbizottság tagjainak kifizetett tiszteletdíjak összege pedig 6 millió volt.