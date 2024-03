Nagyot ment tavaly a magyar Audi

Az Audi Hungaria Zrt. árbevétele 7,9 százalékkal nőtt tavaly 2022-höz képest – hangzott el kedden Győrben, az eredményeket bemutató sajtótájékoztatón. A vállalat tavaly 9,102 milliárd euró (3602,4 milliárd forint) árbevételt ért el, amely 666 millió euróval (263,6 milliárd forint) több, mint az előző évben. Adózott eredménye 354 millió euró (140,1 milliárd forint) lett, 11 millió euróval (4,4 milliárd forint) több, mint 2022-ben.

Simán pluszban zárta a tavalyi évet a győri Audi-gyár

Tavaly 1 660 425 motort gyártottak Győrben, köztük 114 058 elektromos hajtást. 2022-ben 1 677 545 motort gyártottak, amiből 108 097 darab volt elektromos. Az előző évben 177 775 darab járművet állítottak elő, 6641-gyel többet, mint 2022-ben.

A vállalat 2023-ban 343 millió euró (135,8 milliárd forint) értékű beruházást hajtott végre, az 1993-as alapítás óta pedig összesen 12,5 milliárd euró (4947,3 milliárd forint) értékben.

A cég tavaly év végén 11 663 embert foglalkoztatott, az Audi Hungaria Ahead Kft.-vel együtt pedig 12 143 embert.

Michael Breme, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy a tavalyi év kihívásokkal teli volt, ugyanakkor képesek voltak biztosítani a munkahelyeket és termelés stabilitását. A termelési volumen magas szintű volt – mondta. Hozzátette: a Next level elnevezésű startégiájuk elengedhetetlen ahhoz, hogy a régióban fenntartsák az Audi Hungaria versenyképességét. Az idei évi terveket érintve Michael Breme azt mondta, hogy a külső zavaró tényezők összetetté teszik a kihívásokat, ezért fontos, hogy a saját erejükre támaszkodjanak. A vállalat folytatja a PPE-hajtások sorozatgyártását, az idén elkezdi a Cupra Terramar modell gyártását, és folytatja a felkészülést az elektromos motorok újabb generációjának, az MEBeco hajtások gyártására.

Patrick Heinecke, az Audi Hungaria Zrt. pénzügy, beszerzés, IT és compliance területekért felelős igazgatósági tagja az adózott eredményről azt mondta, hogy egyszeri költségtényezőket érvényesítettek, ezért vált ilyen magassá. Amennyiben ezeket nem tudták volna érvényesíteni, akkor mindössze kétmillió euró (792 millió forint) lett volna az adózott eredmény – tette hozzá. Pénzügyi tekintetben tavaly az anyagköltség áremelkedése, az infláció, a magas energiaárak, és a forint-euró árfolyama jelentették a legnagyobb kihívásokat. A költségnyomás idén is kihívás elé állítja a vállalatot – mondta, hozzátéve, hogy a költségfegyelem elengedhetetlen feltétele a vállalat versenyképességének. Patrick Heinecke beszélt arról is, hogy a beszállítókkal együtt mintegy 50 ezer embert foglalkoztatnak. Az Audi Hungaria Zrt. százszázalékos tulajdonú leányvállalatában, a tavaly alapított Audi Hungaria Ahead Kft.-ben közel 500 ember dolgozik, és világszerte mintegy 200 telephelyen veszik igénybe a cég IT-szolgáltatásait – tájékoztatott.

A győri székhelyű Audi Hungaria Zrt. az Audi konszern tagja, az Audi és Volkswagen konszern központi motorszállítója. Győrben gyártják az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleket, amelyek elektromos hajtáslánccal is készülnek. Számos alumínium karosszériaelemet szállít a vállalat különböző Volkswagen konszernmárkák számára, emellett a járműhajtás és a járműfejlesztés területén egyre jelentősebb fejlesztési tevékenységet folytat.

