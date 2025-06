Már nem süt a Nap Matolcsy Ádám embereire

A Nap Nyrt. tulajdonosi körében ugyanakkor nemcsak az MNB-alapítvány érdekeltsége, a GTC a tulajdonos, hanem az Arezzo Magántőkealap is, amelynek a kezelése is Matolcsy Ádám üzleti körében van.

A május 30-ai közgyűlés előtt lemondott Zavadszky Norbert, az igazgatóság elnöke, a közgyűlés pedig 55 százalékos többséggel visszahívta Stofa Györgyöt az igazgatóságból; ők mindketten Matolcsy Ádám ismeretségi körébe tartoznak. Az új igazgatósági elnök az egyik alapító, Földvári Gábor lett, aki nemcsak könyves és ingatlanbefektetéseiről ismert, hanem arról is, hogy részt vett a letelepedésikötvény-értékesítésben.

A GTC irányításába ugyanakkor beszivárogtak a fiatalabb Matolcsy barátai, így a Nap Nyrt.-ben is bekerültek a vezetőségbe. Most azonban, hogy a jegybanki alapítvány befektetései és Matolcsy Ádám üzleti köreinek összefonodásai miatt vizsgálatok és feljelentések történtek, Matolcsyék nemkívánatossá váltak a Nap többi tulajdonosa számára – foglalja össze a HVG.

A Napban 15 százalékos tulajdonos az a lengyel ingatlanfejlesztő, a GTC, amely az egyik legjelentősebb befektetése volt az MNB-alapítványnak Matolcsy György elnök regnálása alatt. Matolcsyék tulajdonostársai attól ijedtek meg, hogy az MNB-alapítványok ügyében elindult vizsgálatok és nyomozások elérhetik a vállalatukat is, ráadásul a GTC-nek mint befektetőnek is zuhan az értéke.

